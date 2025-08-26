Notas de falecimentos | 26/08/2025

Sra. Alice Justi

Faleceu dia 23/08/2025, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Pedro Justi e da Sra. Maria Georgina Silvano Justi; deixa os filhos: Danilo Justi e Douglas Justi, falecido. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Ana Flavia Moura Rodrigues

Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 38 anos, filha do Sr. Pedro Rodrigues Filho e da Sra. Ironi de Fatima Rosa de Moura Rodrigues; deixa os filhos: Anna Ketlyn, Pedro Eduardo e Ana Eduarda. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Aparecida Servino da Silva

Faleceu dia 23/08/2025, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Luiz Servino e da Sra. Maria Cherubim, era viúva do Sr. Olívio Marques da Silva; deixa o filho: Luis Gustavo Marques da Silva, casado com a Sra. Elisangela Silvia Martins Marques. Deixa as netas: Luisa Martins Marques da Silva e Helena Martins Marques da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.