Notas de falecimentos | 26/08/2025

Sra. Alice Justi
Faleceu dia 23/08/2025, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Pedro Justi e da Sra. Maria Georgina Silvano Justi; deixa os filhos: Danilo Justi e Douglas Justi, falecido. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ana Flavia Moura Rodrigues
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 38 anos, filha do Sr. Pedro Rodrigues Filho e da Sra. Ironi de Fatima Rosa de Moura Rodrigues; deixa os filhos: Anna Ketlyn, Pedro Eduardo e Ana Eduarda. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Aparecida Servino da Silva
Faleceu dia 23/08/2025, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Luiz Servino e da Sra. Maria Cherubim, era viúva do Sr. Olívio Marques da Silva; deixa o filho: Luis Gustavo Marques da Silva, casado com a Sra. Elisangela Silvia Martins Marques. Deixa as netas: Luisa Martins Marques da Silva e Helena Martins Marques da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Cassiano de Paula
Faleceu dia 23/08/2025, na cidade de Saltinho/SP, contava 89 anos, filho da Sra. Joventina Maria da Conceição, falecida, era casado com a Sra. Josefa Rosendo da Silva Costa; deixa os filhos: Josilene Cassiano da Costa, casada com o Sr. Adelmo Florentino da Silva; Edimilson Cassiano da Silva Costa, casado com a Sra. Maria Vanessa Silva Nascimento; Jose Cassiano da Silva Costa; Josivaldo Cassiano da Costa; Josinaldo Cassiano da Silva, casado com a Sra. Maria Osana Barbosa Franco e Severino Cassiano da Costa, casado com a Sra. Marisa Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Brigida Zambom Zambetta
Faleceu dia 24/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Geraldo Zambetta. Era filha do Sr. João Zambom e da Sra. Henriqueta Zambom, falecidos. Deixa os filhos: Isabel Cristina Zambetta Bandeira Teles casada com Paulo Roberto Bandeira Teles, Antonio Carlos Zambetta casada com Paula Munhoz Antunes Zambetta, Sandra Zambetta, Luis Eduardo Zambetta. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/08/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Claudio Lopes de Camargo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Nicanor Lopes de Camargo e da Sra. Leovir Martins Carneiro, era viúvo da Sra. Aparecida Ponce de Almeida; deixa os filhos: Rodrigo de Aguiar Camargo; Claudio de Jesus Aguiar Camargo; Nilson de Aguiar Camargo; Wilson Donizete de Aguiar Camargo e Emerson Ponce de Almeida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dirce Barboza Bueno
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Luiz Teofilio Felipe e da Sra. Eufrosina Barboza, era viúva do Sr. Walter Bueno; deixa a filha: Debora Cristina Pereira. Deixa a neta Julia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Durvalina da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Avelino Romeiro da Silva e da Sra. Maria Izabel da Conceição; deixa os filhos: Marlene Rosa dos Santos Freires; Irene dos Santos, casada com o Sr. Osmar Oliveira da Silva; Maria Elizabeth dos Santos, casada com o Sr. Cleber Oliveira; Ivone Lemos dos Santos; Marli dos Santos, casada com o Sr. Abidias da Silva Luiz; Aparecido dos Santos, casado com a Sra. Ivonete da Silva Lisboa Santos e Julio Cesar Caetano da Silva, casado com a Sra. Danielle Cristina Soares. Deixando também netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Eva Costa Vieira
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 59 anos, filha dos finados Sr. José Costa do Nascimento e da Sra. Tereza Batista Alves, era casada com o Sr. Wanderley Nunes Vieira; deixa os filhos: Roberley Nunes Vieira, casado com a Sra. Lucimar Bispo Batista; Keiti Evelyn Nunes Vieira; Robson Nunes Vieira e Keslen Nunes Vieira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da Cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Esmael Schiavinatto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Erminio Schiavinatto e da Sra. Mafalda Rossi Schiavinatto, era casado com a Sra. Genir Antonio de Toledo Schiavinatto. Deixa enteadas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da Cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Carlos de Almeida
Faleceu dia 25/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria de Hollanda Almeida. Era filho do Sr. Joaquim Marques de Almeida e da Sra. Maria Aparecida de Almeida, falecidos. Deixa as filhas: Soraia de Hollanda Almeida Schiavi e Silmara Hollanda Almeida Hussni casada com Helio Helliton Hussni. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje na Sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 09:00hs até as 11:45hs, em seguida ocorrerá a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Maria Alonso
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Jose Alonso Filho e da Sra. Santina Peres, era casado com a Sra. Maria de Lourdes de Oliveira Alonso; deixa os filhos: Emerson Jose Alonso, casado com a Sra. Reginaline Pinheiro Alonso; Jefferson Andre Alonso, casado com a Sra. Viviane Dagmara Pacheco Alonso e Wanderson Matheus Alonso, casado com a Sra. Rosane Andreoti Alonso e os netos: Camila, Isabela, Ana Clara, Maria Julia, Maria Luisa e Helena. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Joaquim Duarte Novaes
Faleceu dia 25/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era casado com a Sra. Adda Ravelli Duarte Novaes. Era filho do Sr. Benedicto Duarte Novaes e da Sra. Rosa Aliberti, falecidos. Deixa irmão, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Diretor e Professor Sr. João Pereira Alves Pinto
Faleceu na cidade de Piracicaba, aos 94 anos e era casado com a Sra. Dulce da Fonseca Alves Pinto. Era filho do Sr. Oscar Alves Pinto e da Sra. Maurilha Miquillin Pinto, falecidos. Deixa os filhos: João Roberto Alves Pinto casado com Lucilena Brunelli Alves Pinto, Paulo Sergio Alves Pinto casado com Debora Dario Alves Pinto. Deixa 04 netos, 02 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/08/2025 as 16h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Joana Conceição Tozzi
Faleceu dia 22/08/2025, na cidade de Guarulhos/SP, contava 51 anos, filha do Sr. Jose Tozzi e da Sra. Paulina Domingas Antonia Belisio Tozzi, era viúva do Sr. Antonio Carlos Lorca; deixa a filha: Eduarda Stela Tozzi Lorca. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcio Aparecido Kloss
Faleceu dia 23/08/2025, na cidade de Iracemápolis/SP, contava 45 anos, filho do Sr. José Aparecido Kloss e da Sra. Vera Lucia da Silva Kloss; deixa os filhos: Guilherme Pedronetti Kloss e Gabriel Kloss. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marilene Goes
Faleceu dia 24/08/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 63 anos de idade. Era filha do Sr. Eraldo Goes e da Sra. Benizia Cardoso Goes, falecidos. Deixa os filhos: João Marcos Costa casado com Ketlyn Aparecida Vieira Costa e Bruna Aparecida Costa Silva casada com Fábio Ricardo. Deixa os netos: Rebecca Victorya Vieira Costa, Milena Costa e Miguel Costa. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/08/2025 as 15:15hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Mauricio de Lima Silva
Faleceu dia 23/08/2025, nesta cidade, contava 56 anos, filho dos finados Sr. Pedro Alves da Silva e da Sra. Amelia Francisca de Lima Silva; deixa as filhas: Mayara Caroline Ramos de Lima, casada com o Sr. Lucas Lima dos Santos e Giovanna Ramos de Lima, casada com o Sr. Ruan Duarte. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marisete da Cruz
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha dos finados Sr. Luiz da Cruz e da Sra. Amelia Costa da Cruz; deixa os filhos: Julio Cesar da Cruz Oliveira; Samuel Oliveira e Jeferson Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Neusa Santim Leone
Faleceu dia 23/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casada com o Sr. Francisco Antonio Leone Filho. Era filha do Sr. Emílio Santim e da Sra. Antonia Buso Santim, falecidos. Deixa cunhadas, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/08/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala - 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Pastor: Sr. Pedro Ramim
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Antonio Ramim e da Sra. Aurora de Barros Ramim, era casado com a Sra. Maria de Lourdes Ramim; deixa os filhos: Isaias Ramim, casado com a Sra Jessica Bianchi Ramim; Samuel Ramim, casado com a Sra. Aline de Souza Ramim; João Paulo Ramim, casado com a Sra. Juliana Reame Ramim; Eliseu Ramim e Edmir de Souza Ramim, casado com a Sra. Margareth Martinez Ramim. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Reinaldo dos Santos Cerqueira
Faleceu dia 23/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 43 anos de idade. Era filho do Sr. Meurino Cerqueira e da Sra. Valdeci Soares dos Santos, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/08/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Ruan Manoel Rodrigues Silva
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 15 anos, filho do Sr. Willian Messias da Silva e da Sra. Mayara Aparecida Moura Rodrigues. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h15 do Velório Municipal de São Pedro, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sergio Ulivieri
Faleceu dia 23/08/2025 na cidade de Charqueada, aos 59 anos e era casado com a Sra. Pedrina de Almeida. Era filho do Sr. Arnaldo Ulivieri e da Sra. Lidia Krumpanzl Ulivieri, falecidos. Deixa as filhas: Marcela de Almeida Ulivieri, Bianca Priscila de Almeida Moreli. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/08/2025 as 09h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Thereza de Jesus Ferreira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Pedro Antonio de Almeida e da Sra. Ana Maria, era viúva do Sr. Moacir Ferreira; deixa os filhos: Maria Odete Ferreira Lima; Maria Aparecida Ferreira Xavier; Ana Alzira Ferreira; Nelson Ferreira; Antonio Jurandir Ferreira, falecido e Amauri Ferreira, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "C" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Valdete Joviniano Custodio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Jose Joviniano dos Santos e da Sra. Joana Maria de Jesus, era casada com o Sr. Rubens Custodio; deixa os filhos: Rubens Custodio Filho, casado com a Sra. Denise Moreira da Silva; Elisangela Joviniano Custodio de Almeida, casada com o Sr. Osmair Albano de Almeida; Denise Joviniano Custodio, casada com o Sr. Marcos Ribeiro do Nascimento e Denis Joviniano Custodio, casado com a Sra. Jennifer dos Santos Custodio. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 17h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.