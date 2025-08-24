Notas de falecimentos - 24/08/2025

Sr. Alexandre Saciloto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Nelson Pimpinato Saciloto, falecido e da Sra. Maria Madalena de Souza Saciloto; deixa a filha Ana Carolina, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Apparecida Serafim de Barros
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Francisco Serafim e da Sra. Anesia Geraldo, era viúva do Sr. Francisco Romão de Barros; deixa os filhos: Nivaldo Antonio Romão de Barros, casado com a Sra. Raquel Aparecida da Cruz Barros e Ines de Lourdes Romão Barbosa, falecida. Deixa neto, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: Eder Sturion de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 17 anos, filho do Sr. Edimar Fernandes de Souza, falecido e da Sra. Daniela Cristina Sturion Magalhães; deixa os irmãos: Julio Paulo Sturion Magalhaes; Maria Julia Sturion Neves e Marcos Paulo Sturion Pompeu. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Luiz Setem
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filho dos finados Sr. Jose Setem e da Sra. Assumpta Casella Setem, era viúvo da Sra. Therezinha Salvaia Setem; deixa os filhos: Pedro Luiz Setem, casado com a Sra. Cleuza Brieda Setem e Silvia Aparecida Setem. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria da Cruz Rodrigues
Faleceu dia 22/08/2025 na cidade de Piracicaba aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Salvador Rodrigues. Era filha do Sr. Euclydes da Cruz e da Sra. Zilda da Silva Cruz. Deixa os filhos: Eliana Aparecida Rodrigues; Rudnei Rodrigues; Eliete Maria Rodrigues dos Santos casada com Jailton dos Santos; Elide Cristina Rodrigues; Edivania Regina Rodrigues. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/08/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Campeão Silveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Jose Campeão e da Sra. Celestina Gandelin, era viúva do Sr. Jose Silveira; deixa os filhos: Elvio Antonio Silveira; Jose Silveira Filho; Ines Silveira Correia; Gloria Maria Silveira Paes; Sebastiana Aparecida Silveira; Maria Benedita Silveira Pavinatto e Deise de Fatima Silveira. Deixa genros, noras, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Mario Evangelista de Camargo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Francisco Evangelista de Camargo e da Sra. Sebastiana de Freitas, era viúvo da Sra. Arlinda da Silva Camargo; deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rogerio Alves Magalhães
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro - SP, contava 38 anos, filho do Sr. Vanderlei Luis Magalhaes, falecido e da Sra. Elizabete Alves Ferreira Magalhaes, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.