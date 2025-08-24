Notas de falecimentos - 24/08/2025

Sr. Alexandre Saciloto

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Nelson Pimpinato Saciloto, falecido e da Sra. Maria Madalena de Souza Saciloto; deixa a filha Ana Carolina, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Apparecida Serafim de Barros

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Francisco Serafim e da Sra. Anesia Geraldo, era viúva do Sr. Francisco Romão de Barros; deixa os filhos: Nivaldo Antonio Romão de Barros, casado com a Sra. Raquel Aparecida da Cruz Barros e Ines de Lourdes Romão Barbosa, falecida. Deixa neto, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Jovem: Eder Sturion de Souza

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 17 anos, filho do Sr. Edimar Fernandes de Souza, falecido e da Sra. Daniela Cristina Sturion Magalhães; deixa os irmãos: Julio Paulo Sturion Magalhaes; Maria Julia Sturion Neves e Marcos Paulo Sturion Pompeu. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.