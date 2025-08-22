Notas de falecimentos | 23/08/2025

Sra. Antonia Mendes Rodrigues de Lima

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. José Mendes Filho e da Sra. Maria Aparecida Mendes; deixa os filhos: Joseli Aparecida Rodrigues de Lima, viúva do Sr. Benedito Garcia; Claideli de Lourdes Rossi, casada com o Sr. Carlos José Caparos Rossi; Julio Claiton Rodrigues de Lima Junior, casado com a Sra. Edilaine Keila Ribeiro de Lima e Rogerio Rodrigues de Lima, casado com a Sra. Tharine Correia da Silva Lima. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Antonia Aparecida Barboza dos Santos

Faleceu dia 21/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade, era viúva do Sr. Gilberto Cardoso Dos Santos. Era filha do Sr. Juvenal Barboza e da Sra. Benedicta Pires de Lima Barboza, falecidos. Deixa o filho: Daniel Cardoso dos Santos casado com Lucilene Estela de Mello Laranjeira. Deixa a neta Julia, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/08/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Jean Lucki Jacintho

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho do Sr. Carlos Roberto Jacintho e da Sra. Maria das Graças Barbosa Jacintho, era casado com a Sra. Nathalia Cristina Correa Leite; deixa a filha: Ana Luiza Jacintho, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 do Velório da Saudade sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.