Notas de falecimentos | 23/08/2025

Sra. Antonia Mendes Rodrigues de Lima
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. José Mendes Filho e da Sra. Maria Aparecida Mendes; deixa os filhos: Joseli Aparecida Rodrigues de Lima, viúva do Sr. Benedito Garcia; Claideli de Lourdes Rossi, casada com o Sr. Carlos José Caparos Rossi; Julio Claiton Rodrigues de Lima Junior, casado com a Sra. Edilaine Keila Ribeiro de Lima e Rogerio Rodrigues de Lima, casado com a Sra. Tharine Correia da Silva Lima. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Antonia Aparecida Barboza dos Santos
Faleceu dia 21/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade, era viúva do Sr. Gilberto Cardoso Dos Santos. Era filha do Sr. Juvenal Barboza e da Sra. Benedicta Pires de Lima Barboza, falecidos. Deixa o filho: Daniel Cardoso dos Santos casado com Lucilene Estela de Mello Laranjeira. Deixa a neta Julia, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/08/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jean Lucki Jacintho
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho do Sr. Carlos Roberto Jacintho e da Sra. Maria das Graças Barbosa Jacintho, era casado com a Sra. Nathalia Cristina Correa Leite; deixa a filha: Ana Luiza Jacintho, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 do Velório da Saudade sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José dos Santos Delfino Alves
Faleceu dia 21/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Neusa Aparecida Chil Delfino. Era filho do Sr. Aparecido Delfino Alves e da Sra. Josefina Bueno de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Jose dos Santos Delfino Alves Junior casado com Lucilene Renno Delfino Alves, Paulo Cesar Delfino Alves casado com Luciane Pavan e Adriano Delfino Alves. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/08/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Renato Piedade Cardoso Lemos
Faleceu dia 21/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade. Era filho do Sr. Luiz Cardoso Lemos e da Sra. Therezinha Maria Piedade Cardoso, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/08/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Salvador Moretti
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. João Moretti e da Sra. Amelia Bombach Moretti, era viúvo da Sra. Romilda Pinto Moretti; deixa os filhos: Fernanda Moretti de Proença, casada com o Sr. Jose Carlos de Proença Junior; Andre Ricardo Moretti, casado com a Sra. Patricia Moraes e Daniela Moretti, falecida. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Luiza Rafael Rufino
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Rafael e da Sra. Josefina Rafael, era viúva do Sr. Jose Maria Rufino Filho; deixa o filho Ederton Rodrigo Rufino. Deixa também netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00, do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Naira Helena Rodrigues Ponce
Faleceu ontem, na cidade de Jaguariúna/SP, contava 54 anos, filha dos finados Sr. Moacyr Ponce e da Sra. Neide Rodrigues Ponce; deixa os filhos: Reinaldo Flavio Rodrigues Soares, casado com a Sra. Elisabete Soares de Jesus Rodrigues e Niara Isabela Rodrigues Ponce, casada com o Sr. Robison Carson. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Sandra Luisa São Pedro Lorena
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha da Sra. Dalva São Pedro, era casada com o Sr. Antonio Marcio de Barros Lorena, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.