Como é seu processo de criação? Quanto ao processo de criação, a inspiração é como uma brisa suave que sopra as palavras no ouvido da gente. O coração dita e a mão escreve. A gente coloca a alma na ponta da caneta e começa a escrever, ou dedilha as teclas do computador como se estivesse tocando um piano. E a poesia surge como se fosse uma música. Encontro inspiração em tudo, pode ser uma folha caindo, um ipê florido, uma nesga de céu, uma estrela solitária, um raio de luar, o riso puro de uma criança, um pôr-do-sol, o cheiro da chuva, o perfume de uma flor, uma lágrima, um animalzinho perdido...A vida inspira! E quanto mais se escreve, mais farta brota a inspiração. Acho que nunca tive a síndrome da folha em branco, de ficar olhando para o papel e nada surgir. Nos períodos férteis, as ideias surtam como pipoca. E a gente tem ciclos de floração maior, mais abundante e outros mais áridos, melancólicos, dependendo de como anda a nossa vida e do que vai no nosso íntimo. Nos períodos de felicidade extrema a gente cria textos alegres, leves e mais poéticos, e nos períodos mais tristes, de muita dor, nascem as obras reflexivas e carregadas de emoção. A gente aprende a ouvir o silêncio e a enxergar a verdadeira essência das coisas na penumbra. O escritor sente uma dor, uma angústia, uma espécie de sufocamento, que só melhora quando as palavras fluem e o texto vai tomando forma. Às vezes, a pena enlouquecida não para de deslizar no papel até que se termine a obra. Sai tudo de uma vez. E daí surge uma paz, uma tranquilidade... Escrever é um ato mágico, num momento sublime. E contemplar um livro acabado é como ver um filho muito aguardado nascer. Os textos criam asas, voam, pousam nas mentes dos leitores e frutificam em novas ideias. Esse é o retorno. Saber que você foi responsável pela germinação de uma sementinha boa no coração de alguém.

Você é membro da APL. Há alguma novidade da entidade para os próximos meses? A Academia Piracicabana de Letras, em parceria com os outros grupos literários CLIP e GOLP e também com a colaboração da Prefeitura, através das secretarias de Cultura e Turismo e Biblioteca Municipal, realiza anualmente a Flipira, Festa Literária de Piracicaba que está em sua sexta edição, e só cresce a cada ano. Sou uma das organizadoras desde a primeira edição. A novidade deste ano é a mascote Flipirinho, o Peixinho Leitor. A idealizadora da Flipira é a escritora Raquel Delvaje e o espaço infantil Flipirinha foi sugestão minha. A Flipira conta também com a Flipteen, com atrações para os jovens e será realizada em outubro nos dias 17 (abertura) 18 e 19 no Engenho. Ainda buscamos patrocinadores para que a festa seja maior e melhor do que a anterior. Também participo do Projeto Viajando na Leitura, do Sarau das Artes que é realizado em parceria com o Museu Prudente de Moraes e das oficinas mensais na Biblioteca Municipal. Essas oficinas existem há mais de 35 anos e só pararam nos anos da pandemia, mas logo retornaram. Já foram realizadas no Engenho, na Casa do Médico e em outros locais. Piracicaba é pródiga na produção literária, tem vários lançamentos de livros por mês.

Como vê essa "concorrência" da Internet com os livros? Há espaço para os dois? Ainda não vejo como preocupante porque há muito interesse das pessoas por livros impressos. Só tenho um pouco de receio da Inteligência Artificial, que vai tirando o espaço de muitos artistas e outras profissões. Acho até que muitas serão extintas por conta da IA. Mas é tudo muito novo ainda, e acredito que as coisas vão se encaixando. Não se pode dar as costas ao novo, há que se abrir para novas tecnologias e acompanhá-las. Sempre foi assim. Prezo muito os livros que têm ilustrações criadas por artistas e não por IA.