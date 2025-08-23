A boa e velha pamonha: atrai turistas e traz fama a Piracicaba

O Rio Piracicaba, o XV de Novembro e a... pamonha. Se fosse realizada uma pesquisa acerca dos principais símbolos que ilustram bem quem é a Noiva da Colina, esse trio certamente estaria entre os mais citados. O rio, por sua beleza, o Alvinegro pela paixão de seus torcedores, e a pamonha por sua tradição e sabor inigualável.
Essa massa feita de milho verde é, na visão da maioria dos que aqui vivem, um verdadeiro “representante” da culinária piracicabana. Essa delícia está há pelo menos 70 anos no dia a dia da população, pois sua produção remonta à década de 1960, quando começou a ser produzida em larga escala em nossa região.
Atualmente, somente a Fábrica Di Pamonha, uma empresa familiar que produz a iguaria há mais de 30 anos a partir de Charqueada, na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba), chega a produzir, em épocas especiais, até 10 mil pamonhas por dia.
“Produzimos entre 1.000 e 1.500 pamonhas por dia, de terça a sábado. Esporadicamente, em época de festa junina e eventos, fazemos entre 5.000 ou até 10.000”, diz o empresário Valdemir Assarisse, que vende parte de sua produção no Mercado Municipal de Piracicaba.
O empresário conta que recebe em sua loja, especialmente aos finais de semana, muitos turistas em busca do símbolo de Piracicaba. “De São Paulo-Capital, vem muita gente só para buscar pamonha”, garante. “Mas sempre tem gente do mundo inteiro: americanos, europeus, chineses e coreanos”, enumera.
Valdemir é engenheiro agrônomo, mas a paixão e a tradição familiar falaram mais alto. Por isso, seguiu investindo na pamonha. Ele conta que, além do prato tradicional, o milho traz outras opções, como o curau, pamonha doce tradicional, doce com queijo, doce com coco, doce com goiabada e Romeu e Julieta.
Pode-se encontrar também pamonha salgada tradicional, salgada com queijo e salgada com linguiça calabresa. Bolo de milho verde, bolo de fubá, biscoito, suco de milho. Ou seja, há opções para todos os gostos.
VALOR NUTRICIONAL
Além de saborosa, a pamonha pode oferecer ainda benefícios para a saúde devido à presença de vitaminas e minerais no milho, como o ácido fólico, além de conter energia e fibras. No entanto, é preciso estar atento ao alto teor de açúcar e gordura em algumas receitas, alerta a empresa RD Saúde.