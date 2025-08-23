A boa e velha pamonha: atrai turistas e traz fama a Piracicaba

O Rio Piracicaba, o XV de Novembro e a... pamonha. Se fosse realizada uma pesquisa acerca dos principais símbolos que ilustram bem quem é a Noiva da Colina, esse trio certamente estaria entre os mais citados. O rio, por sua beleza, o Alvinegro pela paixão de seus torcedores, e a pamonha por sua tradição e sabor inigualável.

Essa massa feita de milho verde é, na visão da maioria dos que aqui vivem, um verdadeiro “representante” da culinária piracicabana. Essa delícia está há pelo menos 70 anos no dia a dia da população, pois sua produção remonta à década de 1960, quando começou a ser produzida em larga escala em nossa região.

Atualmente, somente a Fábrica Di Pamonha, uma empresa familiar que produz a iguaria há mais de 30 anos a partir de Charqueada, na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba), chega a produzir, em épocas especiais, até 10 mil pamonhas por dia.