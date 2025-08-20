Notas de falecimentos - 21/08/2025

Sra. Aurora Ferreira Storel

Faleceu dia 20/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade era casada com o Sr. Attilio Storel. Era filha do Sr. Igolino De Pauda Ferreira e Sra. Lourdes Diniz Padua. Deixa os filhos: Mirian Storel, Amauri Storel casado com Enilsa da Silva Barboza Storel, Adriana Storel, Alexandre Storel casado com Patricia de Campos Storel. Deixa netos e bisnetos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende Sala-02, seguindo para a referida necropole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Benedicta Gorga

Faleceu dia 19/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era filha do Sr. Salvador Gorga e da Sra. Amélia Pizzinatto Gorga, falecidos. Deixa os sobrinhos; Joselaine Maria Furlan Gorga casada com João Luis Jursa e Jose Mauricio Furlan Gorga casado com Luciana Boscariol de Toledo Gorga. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/08/2025 as 13h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala-04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Durval Brasileiro de Albuquerque

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. João Brasileiro de Albuquerque e da Sra. America Guilhermina de Morais, era casado com a Sra. Maria Azevedo de Albuquerque; deixa o filho Claudio Brasileiro de Albuquerque, casado com a Sra. Maria da Gloria Santos Araujo de Albuquerque. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu corpo será transladado hoje às 10h00 para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.