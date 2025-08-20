Notas de falecimentos - 21/08/2025

Sra. Aurora Ferreira Storel
Faleceu dia 20/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade era casada com o Sr. Attilio Storel. Era filha do Sr. Igolino De Pauda Ferreira e Sra. Lourdes Diniz Padua. Deixa os filhos: Mirian Storel, Amauri Storel casado com Enilsa da Silva Barboza Storel, Adriana Storel, Alexandre Storel casado com Patricia de Campos Storel. Deixa netos e bisnetos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende Sala-02, seguindo para a referida necropole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Benedicta Gorga
Faleceu dia 19/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era filha do Sr. Salvador Gorga e da Sra. Amélia Pizzinatto Gorga, falecidos. Deixa os sobrinhos; Joselaine Maria Furlan Gorga casada com João Luis Jursa e Jose Mauricio Furlan Gorga casado com Luciana Boscariol de Toledo Gorga. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/08/2025 as 13h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala-04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Durval Brasileiro de Albuquerque
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. João Brasileiro de Albuquerque e da Sra. America Guilhermina de Morais, era casado com a Sra. Maria Azevedo de Albuquerque; deixa o filho Claudio Brasileiro de Albuquerque, casado com a Sra. Maria da Gloria Santos Araujo de Albuquerque. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu corpo será transladado hoje às 10h00 para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ernestina Nunes Fernandes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Ernesto Nunes de Souza e da Sra. Maria Nunes do Carmo, era viúva do Sr. Orlando Gomes Fernandes; deixa o filho Josias Nunes de Souza, casado com a Sra. Solange Batista Pereira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório na residência da família, sito à Rua Marcolino Rocha, 350 - Bairro Novo Horizonte, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Flavio Fernando Pereira de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Darci Pereira de Oliveira e da Sra. Shirley Mathenaura de Oliveira. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Ferreira
Faleceu dia 20/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casado com Maria Tereza Casemiro Ferreira. Era filho do Sr. João Ferreira e da Sra. Maria Adelaide Amaro Ferreira, falecidos. Deixa os filhos: Patricia Cristina Casemiro Ferreira casada com Jose Antonio Amaro, Rosana Ferreira de Brito casada com Alexandre de Brito, Rodrigo Ferreira casado com Vanessa Cristina de Brito Ferreira. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:30hs, saindo a urna mortuária da Rua Votorantin, 40 – Bairro Cecap, seguindo para o Cemitério Municipal de Anhembi. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ismael Alves da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Francisco Alves da Silva e da Sra. Raphaelina Mariana da Conceição, era viúvo da Sra. Maria Alonso da Silva; deixa os filhos: Sidnei Alves, casado com a Sra. Lucimeire Aparecida Rando Alves e Eliana Alves da Silva Detoni, casada com o Sr. João Elicinio Detoni. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Saraiva da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Francisco Antonio da Silva e da Sra. Idelsuite Vicente da Silva, era casado com a Sra. Isabel Normilio; deixa os filhos: Idelgardes Saraiva Bono, casada com o Sr. Gilberto Antonio Bono; Douglas Saraiva da Silva, casado com a Sra. Laura Guimaraes Tavares Silva e Clodoaldo Saraiva da Silva. Deixa os enteados: José Carlos Liberato; Nivaldo Donizeti Liberato; Marilene Conceição Liberato; Sonia Maria Liberato; Reinaldo de Jesus Liberato; Ana Lucia Liberato e Rosana Liberato, casada com o Sr. Wagner José Trombim. Deixa também: netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Antonio do Nascimento
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Manoel Antonio do Nascimento e da Sra. Audália Maria de Araujo, era casado com a Sra. Neusa Maria Albano da Silva; deixa os filhos: Flavia Helena Barbosa Ferreira; Fernando Barbosa Nascimento; Fabiana Barbosa do Nascimento; Tatiane Caroline Barbosa do Nascimento e Rafael Barbosa do Nascimento, falecido. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Mauricio Jose Montebelo
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 53 anos, filho do Sr. Francisco Montebelo, falecido e da Sra. Idacir Sturaro Montebelo. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos.bSeu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00, do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras /SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Nathalia Fernanda Franco Gimenes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 27 anos, filha do Sr. Emerson Fernando Alves Gimenes e da Sra. Claudia Regina Franco Gimenes. Deixa a irmã Jessica Francine Franco Dorigan, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Simone Ferracin Bello
Faleceu dia 19/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era viúva do Sr. Roberto Eduardo Ceconello. Era filha do Sr. Osmar Bello e da Sra. Terezinha Ferracin Bello, falecidos. Deixa os filhos; Caio Janunzi casado com Cristiane Rosada Janunzi e Mariana Janunzi casada com Vinicius Pulz. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 20/08/2025 na Sala Diamante no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 09:00hs até as 15:45hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Tania Ignacio Alves
Faleceu dia 20/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade era casada com o Sr. Clovis José Ignacio Alves. Era filha do Sr. Isidoro Segura e da Sra. Guilhermina dos Santos Segura. Deixa os filhos: Clovis Jose Ignacio Alves Junior casado com Maria Fernanda Rigoni e Argelia Ignacio Alves Ortiz casada com Ricardo Ortiz Munhoz. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de São Paulo e o seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Vila Mariana, seguindo para o Cemitério Vila Mariana –São Paulo. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem – Victor Da Silva Carvalho
Faleceu dia 19/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 28 anos de idade era casado com Valeska Tainara Procopio Nunes. Era filho do Sr. Denilson Pinto de Carvalho e da Sra. Fabiana Leite da Silva Carvalho. Deixa o filho: Emanuel Nunes de Carvalho, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.