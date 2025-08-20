XV anuncia mais dois atacantes para as oitavas da Copa Paulista

Anderson Magrão está de volta ao XV de Piracicaba. O clube anunciou nesta quarta-feira (20) o retorno do centroavante, que estava no North Esporte Clube, onde foi campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro.
O atleta já se juntou ao elenco e está à disposição para a disputa da Copa Paulista Sicredi 2025. A expectativa é que Anderson Magrão seja relacionado para o próximo confronto da equipe, contra o AEA, pelas oitavas de final da competição que será no próximo sábado (24), em Araçatuba. O jogo da volta está marcado para o dia 30, às 15h, no Estádio Barão da Serra Negra. A contratação reforça o ataque do Nhô Quim em busca do título.
Nesta temporada, o “camisa 9” atuou também pela Juventus-SP, no Paulistão A2. Pelo Moleque Travesso foram 15 jogos, com seis gols marcados e uma assistência. Já pelo clube mineiro também teve 15 partidas disputadas balançando a rede em três oportunidades.
Magrão passou pelo Alvinegro Piracicabano em 2024, onde participou de 17 partidas e anotou seis gols, sem nenhuma assistência. Além do Xvzão, o atacante tem passagens por EC São Bernardo, Portuguesa Santista, Nacional-SP, Votuporanguense, Velo Clube, São Caetano, CRAC-GO, Vitória-ES, SC Ideal-POR, São José, entre outros.
Além dele, a diretoria xvzista acertou a chegada de Natan, atacante de 25 anos do Petrópolis, por empréstimo. O jogador também já está com o elenco de Moisés Egert.
Nesta temporada, ele atuou por Juventus-SP, Retrô e Ferroviário, participando de 27 jogos e marcando três gols.
Preparação para as oitavas de final
Na última terça-feira (19), o Nhô Quim foi até Campinas para realizar um jogo-treino contra a Ponte Preta, que atualmente está na Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca venceu o duelo por 3 a 1.
Além do jogo entre XV de Piracicaba e AEA, a fase de oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025 terá outros sete confrontos. A disputa por uma vaga nas quartas de final será entre: São Caetano e Grêmio Prudente, Noroeste e União São João, Paulista e Primavera, Francana e Monte Azul, Oeste e Portuguesa Santista, São Bento e São José, e Inter de Limeira e Comercial.
Os duelos serão realizados com jogos de ida e volta, com mandos de campo alternados entre as cidades citadas, com os times à direita definindo o duelo em casa.