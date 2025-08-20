XV anuncia mais dois atacantes para as oitavas da Copa Paulista

Anderson Magrão está de volta ao XV de Piracicaba. O clube anunciou nesta quarta-feira (20) o retorno do centroavante, que estava no North Esporte Clube, onde foi campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro.

O atleta já se juntou ao elenco e está à disposição para a disputa da Copa Paulista Sicredi 2025. A expectativa é que Anderson Magrão seja relacionado para o próximo confronto da equipe, contra o AEA, pelas oitavas de final da competição que será no próximo sábado (24), em Araçatuba. O jogo da volta está marcado para o dia 30, às 15h, no Estádio Barão da Serra Negra. A contratação reforça o ataque do Nhô Quim em busca do título.