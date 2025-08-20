20 de agosto de 2025
AUTOMOBILISMO

100 Milhas Piracicaba: Conheça a programação do evento

A 36ª edição das 100 Milhas Piracicaba promete emoção do início ao fim da competição.

Piracicaba se prepara para receber uma das mais tradicionais provas do automobilismo nacional neste fim de semana. As 100 Milhas Piracicaba chegam esse ano à sua 36ª edição com cerca de 60 pilotos confirmados. As disputas acontecerão no autódromo do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), com a programação tendo início na sexta-feira (22) e se estendendo até o domingo (24). O ingresso é um quilo de alimento não perecível a ser destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Além da prova principal, que reúne carros da categoria Marcas e Pilotos e das gaiolas tubulares, o evento contará ainda com corridas preliminares das categorias Fórmula Inter, Fórmula Vee e Fórmula 1600.

A movimentação começa já na sexta-feira (22), quando os carros entram na pista a partir das 8h da manhã para os primeiros treinos livres. No sábado (23), acontecem mais sessões de treinos e as tomadas de tempo que definirão o grid de largada para a prova. Já no domingo (24), a largada oficial das 100 Milhas Piracicaba está marcada para as 15h, antecedida pela execução do Hino Nacional Brasileiro. A corrida terá duração de 78 voltas, percorrendo os 2.100 metros do circuito, para completar as 100 milhas — aproximadamente duas horas de competição.

Programação Completa

Sexta-feira – 22 de agosto

  • 8h00 às 08h30 – Treino Livre Fórmula Vee;
  • 8h35 às 09h05 – Treino Livre Fórmula 1600;
  • 9h10 às 09h40 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
  • 9h45 às 10h15 – Treino Livre Fórmula Vee;
  • 10h20 às 10h50 – Treino Livre Fórmula 1600;
  • 10h55 às 11h45 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
  • 11h50 às 13h00 – Intervalo (almoço);
  • 13h00 às 13h30 – Treino Livre Fórmula Vee;
  • 13h35 às 14h05 – Treino Livre Fórmula 1600;
  • 14h10 às 14h40 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
  • 14h45 às 15h15 – Treino Livre Fórmula Vee;
  • 15h20 às 15h50 – Treino Livre Fórmula 1600;
  • 15h55 às 16h35 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos.

Sábado – 23 de agosto

  • 8h00 às 08h20 – Treino Livre Fórmula Vee;
  • 8h25 às 08h45 – Treino Livre Fórmula Inter;
  • 8h50 às 09h10 – Treino Livre Fórmula 1600;
  • 9h15 às 09h35 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
  • 9h40 às 10h00 – Treino Livre Fórmula Vee;
  • 10h05 às 10h25 – Treino Livre Fórmula 1600;
  • 10h30 às 10h50 – Treino Livre Fórmula Inter;
  • 10h55 às 11h05 – Tomada de Tempo Fórmula Vee;
  • 11h10 às 11h30 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
  • 11h35 – Largada Fórmula Vee – 1ª prova (16 voltas);
  • 12h00 às 12h10 – Tomada de Tempo Fórmula 1600;
  • 12h20 – Briefing Marcas e Pilotos / Tubular;
  • 12h40 às 13h20 – Intervalo (almoço);
  • 13h30 – Largada Fórmula Vee – 2ª prova (16 voltas);
  • 13h50 às 14h10 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
  • 14h50 às 15h00 – Tomada de Tempo Fórmula Inter;
  • 15h10 – Largada Fórmula 1600 – 1ª prova (15 voltas);
  • 15h35 às 15h50 – Tomada de Tempo Tubular;
  • 16h00 às 16h20 – Treino Livre Fórmula Vee;
  • 16h25 às 16h40 – Tomada de Tempo Marcas e Pilotos;
  • 16h50 – Tomada de Tempo Open;
  • 17h00 – Prova Open (10 voltas).

Domingo – 24 de agosto

  • 8h00 às 09h00 – Track Day;
  • 9h05 às 09h45 – Warm Up;
  • 10h00 às 11h00 – Track Day;
  • 11h10 – Largada Fórmula Inter (15 voltas);
  • 11h40 – Passeio;
  • 13h15 – Largada Fórmula 1600 – 2ª prova (15 voltas);
  • 14h10 – Abertura do box para Tubular e Marcas e Pilotos;
  • 14h30 – Apresentação dos pilotos e solenidade;
  • 15h00 – Largada 100 Milhas Piracicaba;
  • 17h30 – Pódio.

Serviço

A 36ª edição das 100 Milhas Piracicaba será realizada nos dias 22, 23 e 24 de agosto no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), localizado na Rodovia SP-135, Km 13,5, em Piracicaba. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade. O estacionamento custa R$ 30. O evento é uma realização do ECPA, com apoio da Prefeitura de Piracicaba e patrocínio da Ritec e AVT. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 97403-7683 ou pelas redes sociais @ecpabrasil.

