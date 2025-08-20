100 Milhas Piracicaba: Conheça a programação do evento

Piracicaba se prepara para receber uma das mais tradicionais provas do automobilismo nacional neste fim de semana. As 100 Milhas Piracicaba chegam esse ano à sua 36ª edição com cerca de 60 pilotos confirmados. As disputas acontecerão no autódromo do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), com a programação tendo início na sexta-feira (22) e se estendendo até o domingo (24). O ingresso é um quilo de alimento não perecível a ser destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.
Além da prova principal, que reúne carros da categoria Marcas e Pilotos e das gaiolas tubulares, o evento contará ainda com corridas preliminares das categorias Fórmula Inter, Fórmula Vee e Fórmula 1600.
A movimentação começa já na sexta-feira (22), quando os carros entram na pista a partir das 8h da manhã para os primeiros treinos livres. No sábado (23), acontecem mais sessões de treinos e as tomadas de tempo que definirão o grid de largada para a prova. Já no domingo (24), a largada oficial das 100 Milhas Piracicaba está marcada para as 15h, antecedida pela execução do Hino Nacional Brasileiro. A corrida terá duração de 78 voltas, percorrendo os 2.100 metros do circuito, para completar as 100 milhas — aproximadamente duas horas de competição.
Programação Completa
Sexta-feira – 22 de agosto
- 8h00 às 08h30 – Treino Livre Fórmula Vee;
- 8h35 às 09h05 – Treino Livre Fórmula 1600;
- 9h10 às 09h40 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
- 9h45 às 10h15 – Treino Livre Fórmula Vee;
- 10h20 às 10h50 – Treino Livre Fórmula 1600;
- 10h55 às 11h45 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
- 11h50 às 13h00 – Intervalo (almoço);
- 13h00 às 13h30 – Treino Livre Fórmula Vee;
- 13h35 às 14h05 – Treino Livre Fórmula 1600;
- 14h10 às 14h40 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
- 14h45 às 15h15 – Treino Livre Fórmula Vee;
- 15h20 às 15h50 – Treino Livre Fórmula 1600;
- 15h55 às 16h35 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos.
Sábado – 23 de agosto
- 8h00 às 08h20 – Treino Livre Fórmula Vee;
- 8h25 às 08h45 – Treino Livre Fórmula Inter;
- 8h50 às 09h10 – Treino Livre Fórmula 1600;
- 9h15 às 09h35 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
- 9h40 às 10h00 – Treino Livre Fórmula Vee;
- 10h05 às 10h25 – Treino Livre Fórmula 1600;
- 10h30 às 10h50 – Treino Livre Fórmula Inter;
- 10h55 às 11h05 – Tomada de Tempo Fórmula Vee;
- 11h10 às 11h30 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
- 11h35 – Largada Fórmula Vee – 1ª prova (16 voltas);
- 12h00 às 12h10 – Tomada de Tempo Fórmula 1600;
- 12h20 – Briefing Marcas e Pilotos / Tubular;
- 12h40 às 13h20 – Intervalo (almoço);
- 13h30 – Largada Fórmula Vee – 2ª prova (16 voltas);
- 13h50 às 14h10 – Treino Livre Tubular e Marcas e Pilotos;
- 14h50 às 15h00 – Tomada de Tempo Fórmula Inter;
- 15h10 – Largada Fórmula 1600 – 1ª prova (15 voltas);
- 15h35 às 15h50 – Tomada de Tempo Tubular;
- 16h00 às 16h20 – Treino Livre Fórmula Vee;
- 16h25 às 16h40 – Tomada de Tempo Marcas e Pilotos;
- 16h50 – Tomada de Tempo Open;
- 17h00 – Prova Open (10 voltas).
Domingo – 24 de agosto
- 8h00 às 09h00 – Track Day;
- 9h05 às 09h45 – Warm Up;
- 10h00 às 11h00 – Track Day;
- 11h10 – Largada Fórmula Inter (15 voltas);
- 11h40 – Passeio;
- 13h15 – Largada Fórmula 1600 – 2ª prova (15 voltas);
- 14h10 – Abertura do box para Tubular e Marcas e Pilotos;
- 14h30 – Apresentação dos pilotos e solenidade;
- 15h00 – Largada 100 Milhas Piracicaba;
- 17h30 – Pódio.
Serviço
A 36ª edição das 100 Milhas Piracicaba será realizada nos dias 22, 23 e 24 de agosto no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), localizado na Rodovia SP-135, Km 13,5, em Piracicaba. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade. O estacionamento custa R$ 30. O evento é uma realização do ECPA, com apoio da Prefeitura de Piracicaba e patrocínio da Ritec e AVT. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 97403-7683 ou pelas redes sociais @ecpabrasil.