Notas de falecimentos - 20/08/2025

Sr. Amauri Manoel Cordeiro

Faleceu dia 19/08/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 64 anos de idade, era casado com a Sra. Maria Natalina Bento. Era filho do Sr. Antonio Manoel Cordeiro e da Sra. Ezita Maria Cordeiro, falecidos. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Cleide Carrafa Pereira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha do Sr. Vergilio Carrafa, falecido e da Sra. Luzia Lodron Carrafa, era casada com o Sr. Sergio Gomes Pereira; deixa os filhos: Paulo Sergio Carrafa Pereira, casado com a Sra. Naja Frias Patrezzi Pereira e Fabiana Carrafa Pereira, casada com o Sr. Cleber Carlos Zanqueta Miranda. Deixa neta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 17h00 no Velório da Saudade, sala "07", seguindo o féretro para sepultamento às 09h00 de hoje no Cemitério Municipal da cidade de Ouro Verde/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Dorival Antonio Bego

Faleceu dia 19/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Joana Rosa Rodegher Bego. Era filho do Sr. Virgilio Bego e Maria Coral, falecidos. Deixa os filhos: Dorival Admilson Bego casado com Edna de Fatima Prospero Bego, Elaine Aparecida Bego Rossi casada com Alberto Francisco Rossi, Arrivaldo Bego casado com Luciana Torri Bego, Luciane Bego Cirelli casada com Reginaldo Antonio Cirelli. Deixa 07 netos, 02 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.