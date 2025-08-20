Notas de falecimentos - 20/08/2025

Sr. Amauri Manoel Cordeiro
Faleceu dia 19/08/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 64 anos de idade, era casado com a Sra. Maria Natalina Bento. Era filho do Sr. Antonio Manoel Cordeiro e da Sra. Ezita Maria Cordeiro, falecidos. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Cleide Carrafa Pereira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha do Sr. Vergilio Carrafa, falecido e da Sra. Luzia Lodron Carrafa, era casada com o Sr. Sergio Gomes Pereira; deixa os filhos: Paulo Sergio Carrafa Pereira, casado com a Sra. Naja Frias Patrezzi Pereira e Fabiana Carrafa Pereira, casada com o Sr. Cleber Carlos Zanqueta Miranda. Deixa neta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 17h00 no Velório da Saudade, sala "07", seguindo o féretro para sepultamento às 09h00 de hoje no Cemitério Municipal da cidade de Ouro Verde/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Dorival Antonio Bego
Faleceu dia 19/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Joana Rosa Rodegher Bego. Era filho do Sr. Virgilio Bego e Maria Coral, falecidos. Deixa os filhos: Dorival Admilson Bego casado com Edna de Fatima Prospero Bego, Elaine Aparecida Bego Rossi casada com Alberto Francisco Rossi, Arrivaldo Bego casado com Luciana Torri Bego, Luciane Bego Cirelli casada com Reginaldo Antonio Cirelli. Deixa 07 netos, 02 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elza Floriano Correa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Coriolano de Campos Correa e da Sra. Alcinia da Silva Floriano; deixa a filha: Mariana Correa Berno, falecida, os irmãos: Maria Luiza de Campos Cardoso; Zilda Correa Ligo e Jose da Silva Correa. Deixando também sobrinhos, demais familiares e amigos.nSeu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala"02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Emanuel Francisco de Lima
Faleceu ontem, na cidade de Sorocaba/SP, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Jose Francisco de Lima e da Sra. Maria das Dores de Lima, era casado com a Sra. Maria Helena de Lima; deixa as filhas: Fabiana Francisca de Lima, casada com o Sr. Alekson Almeida da Silva Oliveira; Fernanda Francisca de Lima e Flaviana Francisca de Lima, casada com o Sr. Hugo Correa dos Santos. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 10h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Gomes De Jesus
Faleceu dia 18/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era filho Da Sra. Orlinda Maria de Jesus, falecida. Deixa os filhos: Roselene Gomes de Jesus; Marlene Gomes de Jesus; Paula Gomes de Jesus; Rosemeire Gomes de Jesus; Marilza Gomes de Jesus; Marli Gomes de Jesus; Vanessa Gomes de Jesus; Andreza Gomes de Jesus; Vanderlei Gomes de Jesus. Deixa ainda netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/08/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende, sala - 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ilda Pereira Do Nascimento Marcelino Faleceu dia 19/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade, era casada com o Sr. Antonio Marcelino Neto. Era filha do Sr. João Soares Pereira e da Sra. Maria Pereira do Nascimento, falecidos. Deixa a filha: Gleiciane Aparecida Marcelino Costa casada com Ozanio Ferreira Costa. Foi seu filho: Glauber Francisco Marcelino, falecido. Deixa os netos: Michele Marcelino Costa e Pedro Marcelino Costa. Deixa: irmãos, irmãs, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Isabela Sassi Ferraz Froes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Jose Maria dos Santos Ferraz e da Sra. Leila Rosa Sassi Ferraz, era casada com o Sr. Paulo Teixeira Froes; deixa os filhos: Paulo Ferraz Froes, casado com a Sra. Julia Malagueta e Bruno Ferraz Froes, casado com a Sra. Yasmini Iachop Froes. Deixa netos, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 15h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Orlando Angelelli
Faleceu dia 18/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era filho do Sr. João Angelelli e da Sra. Luiza Fedrizzi, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/08/2025 as 14h00, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Orlinda Brugnari Ercolin
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Carlos Brignari e da Sra. Maria de Godoy, era casada com o Sr. Orlando Ercolin; deixa os filhos: Maria Aparecida Ercolin; Eliane de Fatima Ercolin; Rosana Donizeti Ercolin; Marcos Roberto Ercolin e Marcio Rogerio Ercolin, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Aparecido Donizeti Raimundo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Jose Raimundo e da Sra. Ana Soares Raimundo, era casado com a Sra. Rosaria Aparecida Marques Raimundo; deixa os filhos: Anderson Ricardo Raimundo e Tais Fernanda Raimundo. Deixa o neto Mateus, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Severiana Santana Santos
Faleceu dia 18/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era filha do Sr. José Lopes dos Santos e da Sra. Maria Rodrigues de Santana, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/08/2025 as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-C, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Valter Roberto Lopes Marcondes D'Angelo
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Olavo Marcondes D'Angelo e da Sra. Gabriela Conceição Lopes Marcondes D'Angelo, era casado com a Sra. Suely Selma Marcondes D'Angelo; deixa os filhos: Dennis Marcondes D'Angelo e Andrea Marcondes D'Angelo. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Cemitério Parque da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.