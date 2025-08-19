Notas de falecimentos - 19/08/2025

Sr. Adnalton Rocha Macedo
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras - SP, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Almerindo Bertose Macedo e da Sra. Orlandina Rocha da Silva, era viúvo da Sra. Huide de Jesus Miranda, deixa os filhos: Willian dos Santos Macedo e Mirian dos Santos Macedo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras - SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Adua Fabbri De Oliveira
Faleceu dia 18/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viuva do Sr. Lazaro Antonio Gomes de Oliveira. Era filha do Sr. Ramades Fabbri e da Sra. Stella Fabbri, falecidos. Deixa os filhos: Susan Gomes de Oliveira Mazzoni casada com Vanderlei Rosa Mazzoni, Roberto Gomes de Oliveira, falecido e Tania Maria Gomes Petrolini de Oliveira, falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/08/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necróple. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Antonia Odete da Silva Bortoloto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Antonio da Silva e da Sra. Etelvina Antunes da Silva, era viúva do Sr. Wilson Bortoloto; deixa os filhos: Rafaela da Silva Bortoloto Mazzonetto, casada com o Sr. Luciano Mazzonetto e Rodrigo da Silva Bortoloto, casado com a Sra. Monica Rachoni Bortoloto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Bernardina Vitti de Andrade
Faleceu dia 16/08/2025, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Francisco Vitti e da Sra. Maria Vitti, era viúva do Sr. Luiz de Andrade. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Celso Wladimir Tonin de Almeida
Faleceu dia 16/08/2025, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Paulo Lopes de Almeida e da Sra. Herminia Tonin de Almeida; deixa o filho Ronaldo. Demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Claudemir José da Cruz
Faleceu dia 16/08/2025, nesta cidade, contava 59 anos, filho dos finados Sr. José Antonio da Cruz e da Sra.Maria Alcarde da Cruz, era casado com a Sr. Nadir Maria da Silva Cruz; deixa os filhos: Vanessa Cristina da Cruz; Fernando José da Cruz; Fernanda da Silva Cruz; Rodrigo Antonio da Cruz; Andrea Cristina da Cruz; Andre Luis da Cruz e Gislaine Regina da Cruz. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Elcio Cardoso de Sá
Faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, contava 55 anos, filho do Sr. Idalino Cardoso de Sá, falecido e da Sra. Rosa Catarina de Sá, era casado com a Sra. Nedia Maria do Carmo Cardoso; deixa os filhos: Edson Cardoso de Sá, casado com a Sra. Paula Gonçalves Afonso; Renata do Carmo de Sá, casada com o Sr. Lucas Gabriel Neves Brás; Luciano Cardoso de Sá, casado com a Sra. Maria Eduarda Classere e Mateus Cardoso de Sá. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Eloir Alba Da Silva
Faleceu dia 17/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Hermenegildo Ribeiro da Silva. Era filha do Sr. Julio Alba e da Sra. Olga Candida de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Roberto Alba da Silva casado com Maria Cleuza Pedroso Nunes da Silva, Ricardo Alba da Silva, Dalva Alba da Silva casada com Pedro Silveira Sobrinho, Rui Alba da Silva, falecido que foi casado com Tereza Cabrera Fernandes da Silva, Diva Alba da Silva, falecida que foi casada com Oseias Pinto, Reinaldo Alba da Silva, falecido, Rubens Alba da Silva, falecido foi casado com Angela Sampaio. O seu sepultamento ocorreu dia 18/08/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Fabiano Ribeiro Venancio
Faleceu dia 17/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 51 anos de idade e era filho do Sr. Israel Venâncio e da Sra. Giselda Eli Pereira Ribeiro Venâncio, falecidos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/08/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Irene Felisbino da Silva Euflauzino
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Jose Felisbino da Silva e da Sra. Eliza Joana, era viúva do Sr. Joaquim Custodio Euflauzino; deixa os filhos: Aparecida Donizete Minochele, casada com o Sr. Narcisio Minochele; Elizabete de Fatima Custodio; Jose Carlos Euflauzino; Paulo Cesar Euflauzino, casado com a Sra. Viviane Euflauzino; Edna Benedita Euflauzino; Nilce Euflauzino; João Euflauzino, falecido e Nelson Euflauzino, falecido, deixando viúva a Sra. Cristiane Roselene Sartori Euflauzino. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h30 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Jesica Leticia de Andrade Grisotto Araujo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 36 anos, filha do Sr. José Geraldo Grisotto e da Sra. Benedita de Andrade, era casada com o Sr. Leandro Afonso Araujo; deixa os filhos: Teo Grisotto Araujo e Ravi Miguel Grisotto Araujo. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Carlos Campagnol
Faleceu dia 17/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era filho do Sr. José Francisco Campagnol e da Sra. Ruth Carrascosa Campagnol, falecidos. Deixa irmã, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/08/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José de Campos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 100 anos, filho dos finados Sr. João Francisco de Campos e da Sra. Dolores Rodrigues Moreno, era viúvo da Sra. Anna Gomes de Campos; deixa os filhos: Maria José de Campos; Sergio Henrique de Campos e Marcos Aparecido de Campos, falecido. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 da Igreja do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, sito à Rua Rafael Ducatti, 151 - Bairro Algodoal, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lourdes Aparecida Barboza
Faleceu dia 16/08/2025 na cidade de Leme, aos 51 anos de idade e era casada com o Sr. Luis Francisco Facchini. Era filha do Sr. Luiz Barboza, falecido e da Sra. Carmen Contezza Barboza. Deixa os filhos: Pedro Barboza Facchini, Vitoria Barboza Facchini. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/08/2025 as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Unidas de Capivari, seguindo para o Cemitério São João Batista – Capivari. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lucia Espironelo Romani
Faleceu dia 16/08/2025, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Mario Espironelo e da Sra. Ida Bortoleto, era viúva do Sr. José Francisco Romani: deixa as filhas: Maria Elisabete Romani; Kelly Cristina Romani e Luciane Cristina Romani. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luzia da Rocha Badenes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Faustino da Rocha e da Sra. Ana Rosa Moreira da Rocha, era viúva do Sr. Paulo Antonio Badenes Beltrão; deixa a filha: Ana Paula Badenes. Deixa neto, bisneto, demais familiares e amigos. O corpo será transladado hoje para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba às 17h00. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Elenice da Costa Romão
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. José Delmino Costa e da Sra. Leonilda da Silva Costa; deixa os filhos: Katia Regina Romão; Adriana Cristina Romão Coelho, casada com o Sr. José Aldo Gonçalves Coelho; Eliana Aparecida Romão da Silva, casada com o Sr. Robson Bento da Silva; José Edson Romão, falecido e André Gustavo Romão. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida De Sousa
Faleceu dia 16/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era filha do Sr. Zacarias André de Sousa e da Sra. Izabel Maria de Sousa, falecidos. Deixa os filhos: Ivonete Aparecida de França, e Nardeli José França, falecido. Deixa netos, bisnetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 17/08/2025 as 14h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Elena de Arruda Pafaro
Faleceu dia 16/08/2025, na cidade de Limeira/SP, conta 66 anos, filha dos finados Sr. Carlos Custódio de Arruda e da Sra. Maria Ignez Custódio de Arruda, era viúva do Sr. Antonio Carlos Pafaro; deixa a filha: Kalime de Arruda Pafaro, casada com o Sr. Felipe de Oliveira Correa, os netos Pedro e Heloisa, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria José dos Santos Bernardinelli
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Alcides Rodrigues dos Santos e da Sra. Eulalia Giles dos Santos, era casada com o Sr. Valdemar Bernardinelli; deixa os filhos: Renato Bernardinelli; Marli Aparecida Bernardinelli Barbosa, casada com o Sr. Celso Barbosa e Marcia Bernardinelli Franco, casada com o Sr. José Carlos Franco. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Nilze Ramos Marques
Faleceu dia 16/08/2025, nesta cidade, contava 85 anos, filha da Sra. Maria Monteiro Ramos, falecida, era viúva do Sr. Waldemar Marques; deixa os filhos: Waldemar Marques Junior; Alexandre Marques e Rogerio Augusto Marques, falecido. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 12h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem – Rhayara Vitoria Fraga
Faleceu dia 16/08/2025 na cidade de Campinas, aos 20 anos de idade e era casada com Henrique Nascimento Velande. Era filha do Sr. Julio Cezar de Souza Fraga e da Sra. Tatiana de Cassia Anselmo Fraga. Deixa a irmã Rhiany Fraga, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 17/08/2025 na Sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 09:00hs até as 14:00hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Roberto Micheletti
Faleceu dia 18/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era viuvo da Sra. Ana Terezinha Chiquito Micheletti. Era filho do Sr. Jose Micheletti e da Sra. Domingas Volpato, falecidos. Deixa os filhos: Jose Roberto Micheletti, Jaqueline Micheletti já falecida e Patricia de Fatima Micheletti. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/08/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rosa Maria Barros
Faleceu dia 16/08/2025, nesta cidade, contava 58 anos, filha do Sr. José Domingos de Barros, falecido e da Sra. Maria do Socorro Barros; deixa as filhas: Tais Barros de Souza; Tatiane Barros de Souza; Tamires Barros de Souza e Tayna Barros de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Solange Aparecida Garcia dos Reis Nascimento
Faleceu dia 16/08/2025, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Wenceslau Garcia dos Reis e da Sra. Maria Francineide Alencar dos Reis, era casada com o Sr. Pedro Antonio do Nascimento Neto; deixa os filhos: Natalia Garcia do Nascimento; Aline Karen Garcia do Nascimento, casada com o Sr. Eliton F. Stocco; Mayara Garcia do Nascimento, casada com o Sr. Flavio R. Santos e Vinicius Garcia do Nascimento. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Suelen Cristina Soares de Paula
Faleceu dia 16/08/2025, nesta cidade, contava 32 anos, filha do Sr. Marcos Henrique Ferreira de Paula e da Sra. Marli Soares de Paula, deixa o companheiro Marcos Brito dos Santos; deixa o filho: Bruno Henrique Soares dos Santos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vany Novaes
Faleceu dia 16/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era filha do Sr. Osorio Francisco de Brito e da Sra. Porfiria Silvestre de Novaes. Deixa a filha: Maria de Lourdes Novais Figueiroa casada com Cesar Romero Amaral Vieira. Deixa a neta: Alana Novais Vieira e familiares. O velório ocorreu dia 18/08/2025 na Sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 16:00hs até as 17:00hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vera Mendonça da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha do Sr. João Rafael da Silva, falecido, e da Sra. Marta Mendonça da Silva, era casada com o Sr. Altamiro Souza Silva; deixa os filhos: Welber Jeferson, casado com a Sra. Dione; Jorge, casado com a Sra. Adna; Ederson, casado com a Sra. Mariane; Jonathan, casado com a Sra. Thais; Atailson, casado com a Sra. Mirian; Mariele; Estevão, casado com a Sra. Sireng; Felipe e Samuel. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O Velório foi realizado anteontem, das 09h00 às 17h00 na sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, tendo seguido o féretro às 06h00 de ontem para a sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, onde foi sepultado às 16h30 na referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.