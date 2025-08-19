Notas de falecimentos - 19/08/2025

Sr. Adnalton Rocha Macedo

Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras - SP, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Almerindo Bertose Macedo e da Sra. Orlandina Rocha da Silva, era viúvo da Sra. Huide de Jesus Miranda, deixa os filhos: Willian dos Santos Macedo e Mirian dos Santos Macedo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras - SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Adua Fabbri De Oliveira

Faleceu dia 18/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viuva do Sr. Lazaro Antonio Gomes de Oliveira. Era filha do Sr. Ramades Fabbri e da Sra. Stella Fabbri, falecidos. Deixa os filhos: Susan Gomes de Oliveira Mazzoni casada com Vanderlei Rosa Mazzoni, Roberto Gomes de Oliveira, falecido e Tania Maria Gomes Petrolini de Oliveira, falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/08/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necróple. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Professora: Sra. Antonia Odete da Silva Bortoloto

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Antonio da Silva e da Sra. Etelvina Antunes da Silva, era viúva do Sr. Wilson Bortoloto; deixa os filhos: Rafaela da Silva Bortoloto Mazzonetto, casada com o Sr. Luciano Mazzonetto e Rodrigo da Silva Bortoloto, casado com a Sra. Monica Rachoni Bortoloto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.