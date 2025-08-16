Notas de falecimentos - 17/08/2025

Sr. Henrique Tozin Neto

Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 72 anos, filho dos finados Sr. João Tozin e da Sra. Eline Ferreira Tozin, era casado com a Sra. Maria Creuza Cremonese Tozin; deixa os filhos: Ana Paula Tozin Gueiros e Rogerio Tozin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade de Piracicaba/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. José Luiz Barbosa

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Artur Gonçalves Barbosa e da Sra. Maria da Conceição Jesus Barbosa, era viúvo da Sra. Marina Fantini Barbosa, deixa os filhos: Aurea Margarete Barbosa Rodrigues, casada com o Sr. Lacir Rodrigues; Luis Alberto Barbosa, casado com a Sra. Magali Christofoletti Barbosa e José Ricardo Barbosa, casado com a Sra. Adriana Martins Barbosa. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "C" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. José Aparecido Conceição Froes

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 47 anos, filho do Sr. Alcimiro Alves Froes e da Sra. Teresinha Maria da Conceição. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.