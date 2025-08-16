Notas de falecimentos - 17/08/2025

Sr. Henrique Tozin Neto
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 72 anos, filho dos finados Sr. João Tozin e da Sra. Eline Ferreira Tozin, era casado com a Sra. Maria Creuza Cremonese Tozin; deixa os filhos: Ana Paula Tozin Gueiros e Rogerio Tozin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade de Piracicaba/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Luiz Barbosa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Artur Gonçalves Barbosa e da Sra. Maria da Conceição Jesus Barbosa, era viúvo da Sra. Marina Fantini Barbosa, deixa os filhos: Aurea Margarete Barbosa Rodrigues, casada com o Sr. Lacir Rodrigues; Luis Alberto Barbosa, casado com a Sra. Magali Christofoletti Barbosa e José Ricardo Barbosa, casado com a Sra. Adriana Martins Barbosa. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "C" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Aparecido Conceição Froes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 47 anos, filho do Sr. Alcimiro Alves Froes e da Sra. Teresinha Maria da Conceição. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Justiniano Crivellari
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Domingos Crivellari e da Sra. Joanna de Godoy, era casado com a Sra. Maria Alves Crivellari; deixa os filhos: Aparecido Francisco Crivellari; José Antonio Crivellari e Maria Aparecida Crivellari. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Sampaio
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. José Sampaio e da Sra. Maria de Souza Sampaio, era casado com a Sra. Sebastiana Gonçalves Sampaio; deixa os filhos: Marcio Diniz Sampaio, casado com a Sra. Adriana Silva Sampaio; Marcos Sampaio, casado com a Sra. Lilian Cristiane da Silva Sampaio; Luciane Cristina Ferraz Sampaio, casada com o Sr. Tadeu Fernando Ferraz Sampaio e Arine Adriana Sampaio, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje saindo o féretro às 10h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Oswaldo Zem
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. José Luiz Zem e da Sra. Beatris Peres, era casado com a Sra. Emilia Munhoz Zem; deixa os filhos: Jefferson Zem, casado com a Sra. Maria Angelica Zen; Ariovaldo Munhoz Zem, casado com a Sra. Raquel Rubini Zem; Denise Zem Muraro, casada com o Sr. Marcos Muraro; Leia Dina Fonseca e Gideão Marcos Zem. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da Igreja Casa de Oração, sito à Rua Zeferino Bacchi n°134 bairro Paulicéia cidade de Piracicaba/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sergio Gomes de Lima
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Manoel Gomes Lima e da Sra. Maria Aparecida de Camargo; deixa os filhos: Fabio Fernando Crivelari de Lima; Leandro Aparecido Crivelari de Lima; Alexsandro Crivelari de Lima; Joseane Crivelari de Lima; Matheus Barbosa de Lima; Ariane Barbosa de Lima; Sergio Bruno Barbosa de Lima; Wesley Barbosa Rissato; Stefany Barbosa Rodrigues e Rihanny Mariany Nicoly Barbosa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala"02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Shirley Angelica Buoro
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Pedro Buoro e da Sra. Laura de Quintal Buoro, era casada com o Sr. Claudio da Silva Gomes; deixa os filhos: Camila Gomes, casada com o Sr. Rafael Rabelo dos Santos Malta e Beatriz Gomes, casada com o Sr. Rafael Rodrigo Prestes. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério da Saudade na cidade de Limeira/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Valdete de Fatima Paula Lima
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Firmino de Paula Lima e da Sra. Julia Freitas Lima; deixa os filhos: Marcio Adriano de Paula Lima, casado com a Sra. Luciane Dos Santos; Marcos Alexandre de Lima Pires, casado com a Sra. Izabel Cristina Dias Gueiros; Marcelo Alessandro de Lima Pires, casado com a Sra. Elen Renata Alves de Oliveira; Ana Paula de Lima Canha e Alexandre Aurelio de Lima Canha, casado com a Sra. Leticia da Silva Alves Canha. Deixa netos, bisnetos , demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.