Neste inverno rigoroso, a ordem é cuidar bem da saúde

Nessa época do ano, a incidência das doenças alérgicas no Brasil e, em especial, em Piracicaba, preocupa as autoridades médicas. E, com o inverno rigoroso verificado neste ano, o alerta se torna ainda mais evidente. Por isso, a necessidade de um maior cuidado por parte da população para que não fique doente.
A médica otorrinolaringologista Teresa Monteiro Teixeira Cardoso, em entrevista ao Persona, dá dicas importantíssimas para atenuar esse quadro bem comum nessa época do ano, entre junho e setembro, quando o nosso país convive com um clima mais frio e seco.
Segundo a médica, há uma série de doenças, como rinites, sinusites, faringites, laringites, traqueites (inflamação da traqueia), bronquitese, que têm uma incidência muito grande neste período do ano, principalmente em crianças até sete anos e idosos; essas pessoas são as mais suscetíveis a essas doenças, além dos jovens com histórico de problemas alérgicos.
A otorrinolaringologista citou que, no Inverno, há um aumento expressivo nos casos de doentes imunodeprimidos (indivíduos com o sistema imunológico enfraquecidos), idosos e crianças. É esperado um aumento de 200% nos casos de sinusites, bronquites e pneumonias.
Outras doenças comuns nesta época do ano são resfriados e gripes, causados por vírus, cujos sintomas principais são febre, dor musculares, dor de garganta, dores de cabeça, coriza, espirros, tosse seca ou produtiva; rinite, que hipertrofia dos cornetos nasais, inflamação da mucosa pituitária, resultando espirros coriza, coceira nasal e nos olhos; asma, que são crises desencadeadas pelos ácaros e mudanças climáticas; alergias, devido à baixa umidade do ar e presença de poluentes agravando os quadros alérgicos respiratórios; e ainda conjuntivites frequentes.
Para evitar ser mais um paciente em virtude desse período frio e seco, Teresa Monteiro Teixeira Cardoso aconselha a população a ventilar bem os ambientes em que vive, além de higienizar as mãos. Também deve-se evitar ambientes com aglomerações e ambientes fechados. Tudo isso, aliado a uma boa alimentação e hidratação. E, claro, manter a carteirinha de vacinação em dia.
A médica, com vasta experiência nestes casos, alerta a população de que não se deve “brincar” com essas doenças alérgicas nessa época do ano e, além dos cuidados citados acima, deve buscar auxílio médico com urgência em casos mais sérios, como de asma, sinusite bacteriana e pneumonia, por exemplo. A profissional lembra que, em situações extremas, o paciente pode chegar a óbito, principalmente em casos de asma alérgica.
Teresa, no entanto, deu uma notícia acalentadora para os piracicabanos que vão à procura de atendimento especializado na cidade: apesar de os serviços de saúde em Piracicaba nesta época do ano superlotarem, “de um modo geral, a população é bem atendida”.
Os fatores principais são as mudanças bruscas de temperaturas e baixa umidade do ar. Segundo ela, Piracicaba é uma cidade que apresenta baixa umidade do ar com bastante poluentes no ar.
Por isso, a médica diz que todos devem fazer limpeza nasal, com soro fisiológico, evitando infecções nas vias aéreas superior e inferior. Os tratamentos mais comuns, indica a profissional, são o uso de antialérgicos, associados ao corticoide, sedativos de tosse, analgésicos para atenuar as dores musculares e da garganta. Veja a entrevista completa abaixo:
Neste período de inverno, quais as doenças alérgicas mais comuns que atinge a população? Rinites, sinusites, faringites, laringites, traqueites (inflamação da traqueia), bronquitese (inflamação dos brônquios, os tubos que levam o ar para os pulmões) e pneumonia.
Essas doenças atingem mais que faixa etária: crianças, jovens ou idosos? Crianças de zero a sete anos, idosos e jovens, principalmente os alérgicos.
Com o frio, os ambientes ficam mais fechados. Isso colabora para a proliferação dessas doenças? Sim. As pessoas espirram e as gotículas de saliva são disseminadas no meio ambiente e podem estar cheias de vírus e bactérias.
Há um aumento significativo nos casos? Em quantos por cento? Há um aumento expressivo nos casos de doentes imunodeprimidos (indivíduos com o sistema imunológico enfraquecidos), idosos e crianças. É esperado um aumento de 200% nos casos de sinusites, bronquites e pneumonias.
O que a população pode fazer para e prevenir contra essas doenças? Ventilar o ambiente, higienizar as mãos. Evitar ambientes com aglomerações e ambientes fechados. Alimentar-se bem, hidratação. Manter a vacinação em dia contra gripe.
Em casos extremos, as doenças alérgicas podem levar à morte? Como isso pode acontecer? Sim, principalmente asma alérgica.
Quais as doenças alérgicas mais comuns nessa época do ano e como é o tratamento? As doenças respiratórias são as mais comuns, devido às temperaturas baixas, choque térmicos e baixa umidade do ar. As doenças mais comuns são: RESFRIADOS E GRIPES - causados por vírus. Sintomas: febre, dor musculares, dor de garganta, dores de cabeça, coriza, espirros, tosse seca ou produtiva. SINUSITE - inflamação dos seios da face, causando dores de cabeça, pressão facial e congestão nasal. RINITE – hipertrofia dos cornetos nasais, inflamação da mucosa pituitária, resultando espirros coriza, coceira nasal e nos olhos. BRONQUITE BRONQUIOLITE - Inflamação nos brônquios, causando falta de ar, chiado no peito e tosse. ASMA - crises asmáticas, desencadeadas pelos ácaros e mudanças climáticas. Dispneias falta de ar e chiado. PNEUMONIA – infecção grave nos pulmões, tosse com muco (catarro), dor no peito e dificuldade para respirar. ALERGIAS, devido à baixa umidade do ar e presença de poluentes agravando os quadros alérgicos respiratórios. E conjuntivites frequentes.
Em Piracicaba, em sua avaliação, há um serviço de saúde adequado para tratar esses casos, principalmente no inverno, quando o número de casos tende a aumentar? Os serviços de saúde em Piracicaba nesta época do ano superlotam os PSs (Pronto-Socorros) e as Upas (Unidades de Pronto Atendimentos). De um modo geral, a população é bem atendida.
Para quem nunca teve uma doença alérgica, quais os sintomas mais comuns? Quem nunca teve uma doença alérgica, os principais sintomas são as coceiras no nariz, nos olhos e tosse seca.
Em alguns casos, a busca por atendimento médico de imediato é muito importante no tratamento. Com as doenças alérgicas também é assim ou a pessoa deve tentar se cuidar em casa num primeiro momento? Em se tratando de asma, sinusite bacteriana e pneumonia, o paciente deve ser prontamente atendido por um médico. Já em casos de rinites, faringites, corizas sem febre, um antialérgico atenua os sintomas.
Quais os fatores associados ao aumento de doenças alérgicas no Brasil e, em especial, em Piracicaba? Há algumas questões que devemos nos preocupar para evitar essas doenças? Os fatores principais são as mudanças bruscas de temperaturas e baixa umidade do ar. Piracicaba é uma cidade que apresenta baixa umidade do ar com bastante poluentes no ar. Hoje, todos nós devemos fazer limpeza nasal, com soro fisiológico, evitando infecções nas vias aéreas superior e inferior. Os tratamentos mais comuns são o uso de antialérgicos, associados ao corticoide, sedativos de tosse, analgésicos para atenuar as dores musculares e da garganta.