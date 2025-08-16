Neste inverno rigoroso, a ordem é cuidar bem da saúde

Nessa época do ano, a incidência das doenças alérgicas no Brasil e, em especial, em Piracicaba, preocupa as autoridades médicas. E, com o inverno rigoroso verificado neste ano, o alerta se torna ainda mais evidente. Por isso, a necessidade de um maior cuidado por parte da população para que não fique doente.

A médica otorrinolaringologista Teresa Monteiro Teixeira Cardoso, em entrevista ao Persona, dá dicas importantíssimas para atenuar esse quadro bem comum nessa época do ano, entre junho e setembro, quando o nosso país convive com um clima mais frio e seco.

Segundo a médica, há uma série de doenças, como rinites, sinusites, faringites, laringites, traqueites (inflamação da traqueia), bronquitese, que têm uma incidência muito grande neste período do ano, principalmente em crianças até sete anos e idosos; essas pessoas são as mais suscetíveis a essas doenças, além dos jovens com histórico de problemas alérgicos.