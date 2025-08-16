Animal ajuda no tratamento de criança com TEA

A pequena Lívia Fernandes, de 7 anos, está radiante com sua nova companhia. Diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista), Lívia ganhou recentemente a companha da gata Rebeca. Foi um amor mútuo, segundo diz a mãe, Ivone Mariana Torrezan, que mora no bairro do Morumbi.

“O médico indicou um gato, pois o gato tem o poder de deixar a autista mais tranquilo”, disse a mãe. “Já e a segunda gata que adotamos. Elas se adaptam muito rápido com minha filha. A Rebeca que veio recentemente há 15 dias e, em dois dias, já estava andando atrás da Livia, dormindo com ela”, lembra.

Mariana conta que ter animais em casa traz mais alegria à Livia, que sente mais segura e tranquila com os animais. “É muito satisfatório ver o efeito que o gato causa na criança com TEA, pois num momento de crise ele consegue acalmar a criança”, testemunha.