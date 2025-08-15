Notas de falecimentos - 16/08/2025

Sr. Adilson aparecido borges
Faleceu dia 15/08/2025 na cidade de Piracicaba aos 63 anos de idade e era filho do Sr. João Borges, falecido e da Sra. Noemia da Cunha Borges. Deixa irmãos, cunhados, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/08/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ana Flora Correa da Cruz
Faleceu ontem, nesta cidade contava 82 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Correa da Cruz e da Sra. Laura Leite de Lima; deixa os filhos: Laura Graciana Ganeo; Joao Luis Ganeo; Julio Cesar Ganeo e Junia Flavia Ganeo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio rosa da silva junior
Faleceu dia 15/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Agueda Jamile Pertile da Silva e era filho do Sr. Antonio Rosa da Silva e da Sra. Olivia Maria da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Marcelo da Silva; Marcio Antonio da Silva casado com Silmara; Elaine da Silva Ferreira casada com Marco Antonio Ferreira; Sandra Regina da Silva; Marco Antonio da Silva casado com Edglaice. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/08/2025 as 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Denir Antonio Montebello
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. João Alfredo Montebello e da Sra. Olinda Penati Montebello, era casado com a Sra. Maria Ivone Rossi Montebello; deixa os filhos: Julio Cesar Montebello, casado com a Sra. Camila Schiavinato Montebello; Daniela Montebello e Fernanda de Cassia Montebello. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Senario Cordeiro
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Luiz Gonçalves e da Sra. Joana Cordeiro, era viúvo da Sra. Joana Martins de Lisboa; deixa os filhos: Silverio de Jesus Cordeiro, casado com a Sra. Elenilda Correa da Silva; Luiz Ramos Martins Cordeiro, casado com a Sra. Marli de Oliveira; João de Jesus Martins, casado com a Sra. Teresinha Sinicato; Divina de Fatima Cordeiro; Geralda das Graças Cordeiro Silva, casada com o Sr. Antonio dos Santos da Silva; Maria Soledade Cordeiro Figueira, casada com o Sr. Francisco Figueira; Rita de Cassia Cordeiro Carvalho, casada com o Sr. Isaac Hidalgo Carvalho e Margarida de Jesus Cordeiro Martins, casada com o Sr. Geraldo Martins de Lisboa. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Menina: Maria Helena Moreira da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, filha do Sr. Edson Pinto da Silva e da Sra. Cilene Moreira Ramos. Deixa avó, demais familiares. O velório ocorreu ontem das 10h30 às 17h00 no Velório Municipal da cidade de Charqueada/SP, sendo transladado o corpo para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Minetto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Luiz Minetto e da Sra. Thereza Caçador Minetto; deixa as filhas: Sandra Regina Canhoella; Silvia Cristina Canhoella; Suellen Fernanda Canhoella, casada com o Sr. Marcelo Moda Fava e Fabiana Regina Arrogatti. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Dentista: Dra. Maria Laura Costa Aggio
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. João Aggio Neto e da Sra. Herminia Costa Aggio. Deixa irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório iniciou ontem das 09h00 às 13h00 no Velório do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, continuando das 14h00 às 16h50 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, e seguindo o féretro às 17h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Odila de Luca Braga
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Nicola de Luca e da Sra. Cezira Brilio, era viúva do Sr. João Antonio Braga; deixa os filhos: Sueli Aparecida Braga Francisco, casada com o Sr. Sebastião Francisco; Sergio Jose Braga, casado com a Sra. Jucelia Gomes da Silva Braga; Silvana Maria Braga e Sonia Regina Braga Cazzonatto, casada com o Sr. Rogerio Cazzonatto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Otavio Garcia Junior
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Octavio Garcia e da Sra. Maria Apparecida Monaco Garcia, era casado com a Sra. Sandra Mara do Amaral Garcia; deixa os filhos: Octavio Garcia Neto, casado com a Sra. Cassia Rosa de Toledo e Nataly Garcia Hanasiro, casada com o Sr. Akio Hanasiro. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Paulo cesar poppi
Faleceu dia 14/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 57 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Isabel de Morais. Era filho do Sr. Antonio Natalino Poppi da Sra. Elza Adami Poppi , falecidos. Deixa os filhos: Antonio Francisco de Morais, Patricia Cristina de Morais Bortoleto casada com João Bortoleto, Andre Felipe de Morais. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/08/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Raquel fernandes costa rodrigues
Faleceu dia 15/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 24 anos de idade e era casada com o Sr. Luiz Fernandes. Era filha do Sr. Antonio José Oliveira Costa e da Sra. Antonia Maria Fernandes. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 17/08/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.