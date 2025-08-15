Notas de falecimentos - 16/08/2025

Sr. Adilson aparecido borges

Faleceu dia 15/08/2025 na cidade de Piracicaba aos 63 anos de idade e era filho do Sr. João Borges, falecido e da Sra. Noemia da Cunha Borges. Deixa irmãos, cunhados, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/08/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Ana Flora Correa da Cruz

Faleceu ontem, nesta cidade contava 82 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Correa da Cruz e da Sra. Laura Leite de Lima; deixa os filhos: Laura Graciana Ganeo; Joao Luis Ganeo; Julio Cesar Ganeo e Junia Flavia Ganeo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio rosa da silva junior

Faleceu dia 15/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Agueda Jamile Pertile da Silva e era filho do Sr. Antonio Rosa da Silva e da Sra. Olivia Maria da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Marcelo da Silva; Marcio Antonio da Silva casado com Silmara; Elaine da Silva Ferreira casada com Marco Antonio Ferreira; Sandra Regina da Silva; Marco Antonio da Silva casado com Edglaice. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/08/2025 as 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.