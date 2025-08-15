Notas de falecimentos | 15/08/2025

Sr. Alfredo Procópio, Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Benedito Geremias e da Sra. Cecília Procópio, era casado com a Sra. Vera Muller ; deixa os filhos: Admilson Aparecido Procópio; Luis Arnaldo Procópio; Valeria Aparecida Procópio e Lucas Henrique Procópio. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório do Cemitério Municipal da Cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Carlos Malagueta, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho do Sr. Antonio Malagueta Neto, falecido e da Sra. Elsa Masarin Malagueta; deixa a filha: Viviane Malagueta, a neta: Julia Malagueta Veloso do Carmo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Apparicio Ferraz De Camargo Filho, 9Faleceu dia 13/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúvo da Sra. \Thereza Hugues Ferraz de Camargo. Era filho do Sr. Apparicio Ferraz de Camargo e da Sra. Laudelina de Oliveira Camargo, falecidos. Deixa o filho: Aparicio Ferraz de Camargo Neto - falecido que foi casado com Maria Isaura Wagner Duarte Ferraz de Camargo. Deixa neta, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Itaberá e o seu sepultamento ocorreu dia 14/08/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Itaberá, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.