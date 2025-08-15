Notas de falecimentos | 15/08/2025

Sr. Alfredo Procópio, Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Benedito Geremias e da Sra. Cecília Procópio, era casado com a Sra. Vera Muller ; deixa os filhos: Admilson Aparecido Procópio; Luis Arnaldo Procópio; Valeria Aparecida Procópio e Lucas Henrique Procópio. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório do Cemitério Municipal da Cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Carlos Malagueta, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho do Sr. Antonio Malagueta Neto, falecido e da Sra. Elsa Masarin Malagueta; deixa a filha: Viviane Malagueta, a neta: Julia Malagueta Veloso do Carmo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Apparicio Ferraz De Camargo Filho, 9Faleceu dia 13/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúvo da Sra. \Thereza Hugues Ferraz de Camargo. Era filho do Sr. Apparicio Ferraz de Camargo e da Sra. Laudelina de Oliveira Camargo, falecidos. Deixa o filho: Aparicio Ferraz de Camargo Neto - falecido que foi casado com Maria Isaura Wagner Duarte Ferraz de Camargo. Deixa neta, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Itaberá e o seu sepultamento ocorreu dia 14/08/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Itaberá, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Damião Gomes da Silva, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 48 anos, filho dos finados Sr. Manoel Gomes da Silva e da Sra. Rosa Lins da Silva; deixa as filhas: Bruna Rayssa Gomes da Silva e Larissa Fernanda Gomes da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Erminio da Cruz Ribeiro, Faleceu anteontem, na cidade de Iracemápolis/SP, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Leobino Ribeiro e da Sra. Eduarda da Cruz; deixa os filhos: Caique Dias Oliveira; Aline Oliveira Ribeiro; Edelaine Santana Ribeiro; Edileuza Santana Ribeiro e Ivanildo Santana Ribeiro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jeferson Roberto Palma, Faleceu dia 13/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 40 anos de idade e era filho do Sr. Nourival Roberto Palma e da Sra. Aparecida Vanda Biscalchim. Deixa o filho: Kauã. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. João Emilio, Faleceu anteontem, na cidade de Pirassununga/SP, contava 69 anos, filho dos finados Sr. José Emilio e da Sra. Euflasina Leopoldo Emilio, era casado com a Sra. Roseli Aparecida da Silva; deixa os filhos: João Emilio Junior e Caroline Emilio. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jorge Barbosa de Oliveira, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. João Barbosa de Oliveira e da Sra. Natalina Rigo de Oliveira, era casado com a Sra. Zilda Inacio de Oliveira; deixa os filhos: Jefferson Willians Inacio de Oliveira, casado com a Sra. Sueli Cristina Dias; Michelle Jaqueline Inacio de Oliveira, casada com o Sr. Antonio Cesar Costa e Patrik Evans Inacio de Oliveira. Deixa a neta: Laura Gaspar de Oliveira, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h00 às 16h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luis Fernando Novello, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 43 anos, filho do Sr. Antonio José Novello, falecido e da Sra. Maria Helena Belato Novello, era casado com a Sra. Marisete Cristina Vieira; deixa os filhos: Gustavo Henrique Novello; Helena Fernanda Novello e Gabriel dos Santos Novello. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Mariano Gaudêncio, Faleceu dia 14/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 99 anos de idade e era casado com a Sra. Ruth Apparecida de Mattos Gaudêncio. Era filho do Sr. Mariano Gaudêncio de Andrade e da Sra. Guilhermina Maria da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Manoel Roberto de Mattos Gaudêncio casado com Aliete Nunes Gaudêncio, Suely Mirian de Mattos Gaudêncio Costa casada com Zezito Donizeti da Costa, Cristiane de Mattos Gaudêncio. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/08/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Moacir Benedito Lorenzi, Faleceu dia 12/08/2025, na cidade de São Paulo/SP, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Davi Daniel Lorenzi e da Sra. Angelina Saleri, era viúvo da Sra. Rosalina Augusta Lorenzi; deixa os irmãos: Izabel Lorenzi dos Santos; Dyonisia Lorenzi Silvestre; Daniel Antonio Lorenzi; Antenor Lorenzi, falecido; Ruth Maria Lorenzi Pupin; Helena Benedita Lorenzi, falecida e Arlete Maria Lorenzi Ganino. Deixa também sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ottilia Pinto da Silva Portella, Faleceu dia 12/08/2025, na cidade de São Paulo/SP, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Isaltino Pinto da Silva e da Sra. Lucinda Rosa do Amaral, era viúva do Sr. José Portela; deixa a filha: Maria Otilia da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Roberto De Almeida, Faleceu dia 14/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade. Era filho do Sr. Ary de Almeida e da Sra. Elzira Angelelli de Almeida, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/08/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Vicente de Lima Souza, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. João de Lima Souza e da Sra. Luiza Totti de Souza, era casado com a Sra. Madalena de Fatima Basso Souza: deixa as filhas: Renata Cristiane de Lima Souza e Roberta Cristina Souza Prado, casada com o Sr. Afranio Muniz Prado. Deixa os netos Luan, Lunara e Aurelio, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.