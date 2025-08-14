Notas de falecimentos | 14/08/2025

Sra. Ana Cecilia da Silva Santana

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha do Sr. Antonio Sebastião da Silva, falecido, e da Sra. Aracy da Silva, era viúva do Sr. Jose Florival Santana; deixa os filhos: Anderson Aparecido Jose, casado com a Sra. Rosimeire de Fatima Pereira Ferraz; Carlos Eduardo Jose, casado com a Sra. Karine Cristine Moraes Campos e Marcos Vinicius Jose, casado com a Sra. Ariane Fernanda Camargo. Deixa netos , bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Aparecida Gonçalves Roque

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Gonçalves e da Sra. Isis Cordeiro Gonçalves, era viúva do Sr. Antonio Roque; deixa os filhos: Evair Gonçalves Roque, casado com a Sra. Carmen Estela Verde e Roque; Rita de Cassia Roque Velani, viúva do Sr. Maurilio Velani; Edilson Antonio Roque; Edinilson Antonio Roque, casado com a Sra. Valeria Medeiros Roque e Adilson Antonio Roque, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Edison Carlos Ferreira Guedes

Faleceu dia 11/08/2025, na cidade de Leme/SP, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Octavio Ferreira Guedes e da Sra. Luiza Gomes Guedes, era viúvo da Sra. Ivone Rubinato Ferreira Guedes. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. O velório iniciou anteontem às 19h00 até 10h00 de ontem no Velório Memorial São Pedro, sala "02", sendo transladado o corpo para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.