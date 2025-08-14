Notas de falecimentos | 14/08/2025

Sra. Ana Cecilia da Silva Santana
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha do Sr. Antonio Sebastião da Silva, falecido, e da Sra. Aracy da Silva, era viúva do Sr. Jose Florival Santana; deixa os filhos: Anderson Aparecido Jose, casado com a Sra. Rosimeire de Fatima Pereira Ferraz; Carlos Eduardo Jose, casado com a Sra. Karine Cristine Moraes Campos e Marcos Vinicius Jose, casado com a Sra. Ariane Fernanda Camargo. Deixa netos , bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Aparecida Gonçalves Roque
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Gonçalves e da Sra. Isis Cordeiro Gonçalves, era viúva do Sr. Antonio Roque; deixa os filhos: Evair Gonçalves Roque, casado com a Sra. Carmen Estela Verde e Roque; Rita de Cassia Roque Velani, viúva do Sr. Maurilio Velani; Edilson Antonio Roque; Edinilson Antonio Roque, casado com a Sra. Valeria Medeiros Roque e Adilson Antonio Roque, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Edison Carlos Ferreira Guedes
Faleceu dia 11/08/2025, na cidade de Leme/SP, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Octavio Ferreira Guedes e da Sra. Luiza Gomes Guedes, era viúvo da Sra. Ivone Rubinato Ferreira Guedes. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. O velório iniciou anteontem às 19h00 até 10h00 de ontem no Velório Memorial São Pedro, sala "02", sendo transladado o corpo para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Iraci Maria Consentino
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Faustino e da Sra. Ana Antonio Sabino, era viúva do Sr. Esthevam Alves Consentino. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Roberto Regonha
Faleceu dia 12/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Cristina Barbosa Regonha. Era filho do Sr. Antonio José Regonha, falecido e da Sra. Odiva Caltarossa Regonha. Deixa os filhos: Thiago Roberto Regonha, Karina Cristina Regonha casada com Cleyton Moraes. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/08/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório no Parque da Ressurreição – Sala C, seguindo para o Cemitério a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Reinas Martins Filho
Faleceu dia 13/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Noemia da Silva Martins. Era filho do Sr. José Reina Martins e da Sra. Ana Poli Martins, falecidos. Deixa os filhos: Patrícia, Alexandre, Marcos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/08/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Erminia Provenzano Betim
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Umberto Provenzano e da Sra. Antonia Rodrigues Provenzano, era viúva do Sr. Oswaldo Bettin; deixa os filhos: Elisabete Aparecida Betim Minetto; Edvaldo Fernando Betim e Rodrigo Sergio Betim. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.