Notas de falecimentos - 13/08/2025

Sr. Antonio Borges Rainha Sobrinho

Faleceu dia 12/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúvo da Sra. Adair Rainha. Era filho do Sr. Manoel Borges Rainha e da Sra. Josephina Angela Rainha, falecidos. Deixa os filhos: Angela Irani Rainha casada com Adair Ricci, Marcos Antonio Rainha casado com Tania Cristina Bortoleto Rainha, Luciana Aparecida Rainha, Valeria Borges Rainha. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório no Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Ercilia da Silva Souza Ferreira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. José Marins de Souza e da Sra. Francisca da Silva Souza, era viúva do Sr. Anibal Ferreira; deixa o filho Vagner Ferreira, casado com a Sra. Leia Aparecida Dias da Silva Ferreira, os netos: Julia e João Felipe, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h00 às 15h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Epaminondas Macedo dos Santos

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Manoel Messias dos Santos e da Sra. Julia dos Anjos Macedo, era casado com a Sra. Maria de Lourdes Cardoso. Deixa irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 14h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 15h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.