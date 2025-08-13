Notas de falecimentos - 13/08/2025

Sr. Antonio Borges Rainha Sobrinho
Faleceu dia 12/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúvo da Sra. Adair Rainha. Era filho do Sr. Manoel Borges Rainha e da Sra. Josephina Angela Rainha, falecidos. Deixa os filhos: Angela Irani Rainha casada com Adair Ricci, Marcos Antonio Rainha casado com Tania Cristina Bortoleto Rainha, Luciana Aparecida Rainha, Valeria Borges Rainha. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório no Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ercilia da Silva Souza Ferreira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. José Marins de Souza e da Sra. Francisca da Silva Souza, era viúva do Sr. Anibal Ferreira; deixa o filho Vagner Ferreira, casado com a Sra. Leia Aparecida Dias da Silva Ferreira, os netos: Julia e João Felipe, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h00 às 15h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Epaminondas Macedo dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Manoel Messias dos Santos e da Sra. Julia dos Anjos Macedo, era casado com a Sra. Maria de Lourdes Cardoso. Deixa irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 14h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 15h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Benedito Franco
Faleceu dia 11/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Leni Vicente Franco. Era filho do Sr. Alfredo Franco e da Sra. Carolina Alves, falecidos. Deixa os filhos: Neila Maria Franco casada com Fabio Alexandre Borin, Emersom Jose Franco, Jeane Tersinha Franco e Edivelter Alair Franco. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/08/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala - 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Jose Luiz Laurelli
Faleceu dia 11/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era casado com a Sra. Guiomar Oliver Laurelli. Era filho do Sr. Francisco Laurelli e da Sra. Jandyra Marangaba Laurelli, falecidos. Deixa os filhos: Viviane Helena Laurelli Rambaldo casada com Carlos Alberto Rinaldi Rambaldo, Jose Luiz Laurelli Junior e Alessandra Oliver Laurelli. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/08/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Joselita Pinheiro Da Silva
Faleceu dia 12/08/2025 na cidade de Piracicaba aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Lauriano Figueiredo dos Santos. Era filha do Sr. Jose Oliveira Silva e da Sra. Cirila Pinheiro Silva, falecidos. Deixa os filhos: Raimunda Pinheiro dos Santos, Orlando Pinheiro dos Santos casado com Ana Paula Defacio, Eliseu Pinheiro dos Santos, Noel Pinheiro dos Santos e Fernando Pinheiro dos Santos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/08/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Nadir Alves
Faleceu dia 11/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Maria Barbosa Alves. Era filho do Sr. Benedicto Alves Felipe e da Sra. Izaura Ferreira, falecidos. Deixa os filhos: Diego Barbosa Alves casado com Karine de Souza Cavalcante, Reginaldo Rodrigues, Silvia Alves, Simone Alves, Kelli Mariana. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/08/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala - 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Nilson Gonçalves De Freitas
Faleceu dia 12/08/2025 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era casado com a Sra. Rosair Borges da Silva Conceição. Era filho do Sr. João Gonçalves e da Sra. Aparecida Ferreira dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Rosa Mistica Marizza de Freitas, Kelyn Aparecida Gonçalves de Freitas casada com Samuel, Rita de Cassia, falecida e Carlos Alexandre da Conceição casado com Heloisa, Luiz Fernando da Conceição e Paulo Ricardo da Conceição casado com Julia. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.