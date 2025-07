Notas de falecimentos | 31/07/2025

Sra. Angelina Gava Murback

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Luiz Gava e da Sra. Armelinda Pilon, era viúva do Sr. Waldemar Murback. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Claudio Borges da Silva

Faleceu dia 30/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Cleide Donegatti da Silva. Era filho do Sr. Francisco Borges da Silva e da Sra. Thereza Tolomei da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Jorge Luiz Borges da Silva; Camila Borges de Lima casada com Alex Sandro Augusto de Lima. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 30/07/2025 na Sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 10:00hs até as 16:00hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Geraldo Magela Pereira

Faleceu ontem, na cidade de Saltinho/SP, contava 57 anos, filho dos finados Sr. Amado Ponciano Pereira e da Sra. Teresinha Maria Pereira, era casado com a Sra. Eliana de Fatima Trevisan Pereira; deixa a filha Maria Teresa Pereira. Deixa também irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "C" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.