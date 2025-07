Oprah é acusada de bloquear fuga em alerta de tsunami no Havaí

Internautas acusaram Oprah de impedir a passagem por uma estrada em sua propriedade, o que teria dificultado o deslocamento de quem precisava fugir das áreas de risco. As postagens, muitas delas com milhões de visualizações, inflamaram a discussão e aumentaram a pressão pública sobre a apresentadora.

No entanto, uma nota oficial publicada por sua equipe negou as alegações. "Assim que os alertas foram emitidos, entramos em contato com as autoridades locais e com a FEMA (Agência Federal de Gerenciamento de Emergências) para garantir a liberação da estrada. As informações que circulam dizendo o contrário são falsas", afirmou o comunicado. Segundo o texto, equipes estão no local organizando a passagem de veículos em grupos de até 50 por vez, para manter a segurança. "A estrada permanecerá aberta pelo tempo necessário", concluiu o porta-voz.

Apesar de ser uma estrada privada, o trecho já foi utilizado anteriormente em situações de emergência. Em 2019 e 2023, por exemplo, a via foi liberada por Oprah para facilitar a evacuação durante incêndios florestais que atingiram a região de Mauí. O Departamento de Polícia do Havaí também confirmou que a estrada está aberta e sendo monitorada, desmentindo os rumores de bloqueio total. Uma nota da comunidade nas redes, amplamente compartilhada, reforçou que o acesso está liberado.

Alerta segue ativo