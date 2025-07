Notas de falecimentos | 30/07/2025

Sra. Maria da Paz Ouro Santos

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha dos finados Sr. Jose Bispo dos Santos e da Sra. Dalvina Ouro Santos, era casada com o Sr. Jailton Sousa Trindade. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria Dionesi Peters Carboni

Faleceu dia 29/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Oscar Carboni. Era filha do Sr. Nicolau Peters e da Sra. Ercidia da Silva Peters, falecidos. Deixa os filhos: Oscar Carboni Filho - falecido, foi casado com Maria Lucia Malavolta Carboni, falecida, Osmar Carboni casado com Maria Ines Zinsly Carboni, Mario Dionisio Carboni, Maria Dionesi Carboni de Mattos, falecida, Lourdes Denise Carboni Clemente casada com Braulio Clemente Junior. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Menina: Manuella Munhoz Gloria

Faleceu dia 28/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 04 anos de idade e era filha do Sr. Jhonata Denis Gloria e da Sra. Mariana Leticia Munhoz Gloria. Deixa irmãs, avós, tios, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/07/2025 as 11:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.