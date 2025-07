Conexões de Impacto libera últimos convites solidários

Idealizado pela comunicadora Luciana Paula, com três décadas dedicadas à comunicação e 13 anos em eventos, o Conexões de Impacto chega à 6ª edição em 2025 com o lema “Empreendedoras conectadas para transformar o futuro”. Em formato talk show, Luciana e Lilian Geraldini comandam uma noite de informação, emoção e conexões que estimulam o crescimento pessoal e profissional das mulheres.

O último lote de convites solidários para o Conexões de Impacto já está disponível para troca na Encantti Cosméticos e na bilheteria do Teatro do Engenho. A entrada é gratuita, mas limitada — portanto, é importante garantir o quanto antes sua participação nesse evento que promete inspirar e transformar.

Nesta edição, o palco do Teatro do Engenho recebe nomes de peso que são referência em suas áreas:

Dra. Emilene F. Rosa

Dra. Paula Christofoletti

Dra. Thaís Rodrigues

Renata Passos, especialista em desenvolvimento humano

O objetivo é proporcionar experiências inspiradoras e incentivar cada participante a cuidar melhor de si mesma, da família, dos negócios e também de sua espiritualidade.

Quando e como participar

O evento acontece na terça-feira, 5 de agosto, a partir das 18h, no Teatro do Engenho. A entrada é gratuita, mediante a doação antecipada de um pacote de fralda geriátrica (tamanho G ou GG), que deve ser entregue na Encantti Cosméticos ou na bilheteria do teatro. Os convites são limitados.

Solidariedade em destaque