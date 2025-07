Notas de falecimentos | 29/07/2025

Ex-vereador, radialista e jornalista Ademar do Carmo Luciano Junior

Faleceu dia 26/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era casado com a Sra. Angélica Najim Labaki. Era filho da Sra. Jacira do Carmo. Deixa os filhos: Leonardo Franco Luciano e Enrico Franco Luciano. Deixa os irmãos: Talcidio, Ricardo, familiares e amigos. O seu velório ocorreu na Câmara Municipal de Piracicaba dia 26/07/2025 das 16:00 hs as 23:00 hs e reabriu dia 27/07/2025 das 06:00 hs as 09:00 hs. Seu sepultamento ocorreu dia 27/07/2025, as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Salão Nobre da Câmara Municipal de Vereadores de Piracicaba, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Aline Aparecida Moyses Amorin

Faleceu dia 26/07/2025, nesta cidade, contava 38 anos, filha do Sr. Luiz Carlos Moyses e da Sra. Sylvia Regina Moyses, era casada com o Sr. Moises Amorin; deixa os filhos: Cauã Moyses Amorin e Natã Moyses Amorin. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Anastacio Jose dos Santos

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Jose Luiz dos Santos e da Sra. Maria Alzira dos Santos, era casado com a Sra. Maria do Carmo Pereira Santos; deixa a filha: Bruna Pereira dos Santos, casada com o Sr. Ivan Thiago Coral. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.