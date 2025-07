XV empata com Rio Branco, adia classificação e anuncia goleiro

O XV de Piracicaba empatou em 0 a 0 com o Rio Branco no último sábado (26), pela sétima rodada da Copa Paulista. Apesar do placar sem gols, o técnico Moisés Egert destacou a boa atuação da equipe, valorizando o controle do jogo e a evolução para a reta final da primeira fase. Apesar do empate, o Alvinegro Piracicabano é líder do Grupo 3 com 15 pontos, três a mais que o segundo colocado, Primavera.

Egert elogiou o desempenho defensivo do Nhô Quim e considerou o ponto somado crucial para manter a liderança do grupo. "Se fosse mata-mata, estaríamos classificados. Controlamos o jogo, terminamos melhor fisicamente e tivemos chances no final", afirmou o treinador, ressaltando também a importância do equilíbrio emocional diante da pressão externa e da torcida.