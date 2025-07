Notas de falecimentos | 27/07/2025

Sr. Edvaldo Martins dos Santos, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Angelo Martins dos Santos e da Sra. Ana Rodrigues de Jesus; deixa os filhos: Angelo Eduardo Lourenço dos Santos; Solange Santos Ferreira, casada com o Sr. Cesar Ferreira e Rodrigo Lourenço. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Ayrton Zago, Faleceu dia 25/07/2025 na cidade de Americana aos 83 anos de idade e era viúvo da Sra. Luzia da Silva Zago, era filho do Sr. Guerino Demetrio Zago e da Sra. Herminia Delfante Zago, falecidos. Deixa as filhas: Valéria Fernanda Zago e Vanessa Fabiana Zago casada com Marcos Emilio Martins. Deixa a neta Sarah Zago Martins e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 26/07/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Vila Rezende sala-01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Maria Eufrosina Martins Cobra, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Antonio Martins e da Sra Maria Perez Martins, era viúva do Sr. Jose Eduvaldo Cobra; deixa os filhos: Sr. Jose Eduvaldo Cobra Filho, falecido deixando viúva a Sra. Claudia Regina da Silva Cobra; Sr. Luis Alexandre Cobra, casado com a Sra. Catia Regina Moreira Silva e Sr. Ricardo Vicente Cobra, casado com a Sra. Gabriela Rocha Quadros. Deixando os netos: Guilherme, Juliana, Diogo, Bruno e Enzo. A bisneta: Emanuelly. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Marcello Antônio Vacchi, Faleceu dia 25/07/2025 na cidade de Piracicaba aos 88 anos de idade e era viúvo da Sra. Zuleika Maria Candiotto Vacchi. Era filho do Sr. Primo Vacchi e da Sra. Annunciata Christofoletti, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Augusto Vacchi, já falecido foi casado com Romilda Gomes da Silva Vacchi; Geraldo Vacchi casado com Claudete Aparecida Batista Vacchi; Maria Angelica Vacchi Alves casada com Osvaldo Alves; Sandra Maria Vacchi; Elisabete Vacchi Garavelo casada com Dirceu Garavelo; Marcelo Antonio Vacchi Junior casado com Josefina Mafalda Trevisan Vacchi. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/07/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Jovem: Rafael Picillo Jardim Junior, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 23 anos, filho do Sr. Rafael Picillo Jardim e da Sra. Lucelia Rodrigues Lemes. Deixa familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.