União Operária faz concerto grátis a caminho dos 120 anos

A Corporação Musical União Operária de Piracicaba realiza neste domingo (27), um concerto especial e gratuito no Teatro Municipal Erotídes de Campos, localizado no Engenho Central. A apresentação começa às 16h e promete emocionar o público com um repertório diversificado, que une tradição e modernidade, em arranjos sinfônicos cuidadosamente preparados sob a regência do maestro Jonatas Dionísio.

Com sede própria no centro de Piracicaba desde 1963, a Banda União Operária é a única banda sinfônica em atividade na cidade, levando o nome de Piracicaba por todo o Brasil. Já se apresentou em grandes eventos no Teatro Municipal de São Paulo, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e em estados como Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, entre outros.

O concerto do dia 27/7 contará com obras consagradas de compositores brasileiros e internacionais, como Dominguinhos, Ivan Lins, Astor Piazzolla e peças sinfônicas de nomes como Maestro Duda, Hudson Nogueira, Guinga, entre outros. “Estamos preparando uma apresentação emocionante, com surpresas que vão tocar o coração do público”, destaca o maestro.

Além das apresentações musicais, a banda mantém vivo seu compromisso social com o projeto “Sou Musical”, que está com inscrições abertas para novos alunos. A iniciativa oferece aulas gratuitas de música para pessoas a partir de 12 anos, sem necessidade de conhecimento prévio ou instrumento musical. As aulas incluem teoria e prática, e visam democratizar o acesso à educação musical, resgatando a tradição das bandas de praça e promovendo a inclusão cultural.