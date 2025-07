O que a medicina diz sobre as crises de enxaqueca?

A origem da enxaqueca está relacionada, principalmente, a fatores genéticos. No entanto, os gatilhos que provocam as crises variam entre os indivíduos. Entre os mais comuns estão o estresse, privação de sono, alterações hormonais e determinados alimentos, como queijos envelhecidos e chocolate. Cheiros fortes e mudanças climáticas também são apontados como possíveis desencadeadores.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 40% da população global convive com algum tipo de distúrbio relacionado à dor de cabeça, sendo a enxaqueca uma das formas mais prevalentes. Estima-se que mais de 3 bilhões de pessoas sejam afetadas por essa condição. A incidência é maior entre mulheres, devido à influência hormonal.

No caso das mulheres, a tensão pré-menstrual pode aumentar a frequência das crises. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, condições como irregularidade no ciclo menstrual, síndrome dos ovários policísticos e endometriose podem estar associadas ao agravamento do quadro. A alteração em neurotransmissores, como a serotonina, também tem participação no desenvolvimento da enxaqueca.

Tipos de enxaqueca e seus sintomas

A enxaqueca se manifesta de formas distintas. Cerca de 25% dos casos ocorrem com aura, um conjunto de sinais visuais que precedem a dor, como pontos brilhantes, flashes ou distorções na visão. O restante dos casos é classificado como enxaqueca sem aura, marcada por dor pulsante e localizada, frequentemente agravada por atividades físicas.

Além da dor, os episódios costumam incluir náuseas, vômitos e hipersensibilidade a estímulos sensoriais. No tipo com aura, também podem surgir sintomas neurológicos, como dormência, dificuldade para falar e perda parcial da visão, geralmente antes do início da dor.

Diagnóstico e tratamento