Notas de falecimentos - 26/07/2025

Sra. Eunice Orlandin do Amaral Faleceu ontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. João Orlandin e da Sra. Angela Matarazzo, era viúva do Sr. Jorge do Amaral; deixa os filhos: Maria Angela do Amaral Rodrigues de Moraes, casada com o Sr. Dimas Aparecido Rodrigues de Moraes; Maria Cecilia do Amaral Oliveira, casada com o Sr. Mauricio Antonio de Oliveira; Gisele Marina do Amaral; Lucimara Eunice Orlandin do Amaral de Lima, casada com o Sr. Antonio Francisco de Lima; Jorge Alexandre do Amaral e Ivani Conceição do Amaral, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Durval Fortini Faleceu dia 25/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade. Era filho do Sr. Isidoro Fortini e da Sra. Rosa Ciaranda Fortini, falecidos. Deixa os filhos: Isabel, Karivaldo e Robson, falecido. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velorio da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Agustinha Ferreira dos Santos Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Juscelino Justo dos Santos e da Sra. Gonçala Ferreira de Assis, era viúva do Sr. Antonio Venancio de Sousa; deixa os filhos: Rosangela Venancio de Sousa; Berenice Ferreira Martins; Cleonice Ferreira de Sousa; Adilson Venancio de Assis; Odair Venancio de Assis; José Geraldo de Sousa; José Maria de Sousa; Maria Aparecida de Sousa e Claudio Lafaite de Sousa, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Ines Pires D´Avila de Almeida

Faleceu dia 24/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade. Era filha do Sr. João Pires D´Avila e da Sra. Sylvia Morena Pires D´Avila, falecidos. Deixa os filhos; Guilherme Pires D´Avila de Almeida, Alexandre Pires D´Avila de Almeida casado com Julyanna e Tania Pires D´Avila de Almeida. Deixa netas, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 25/06/2025 na Sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 14:00hs até as 16:45hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. João Balbino Filho

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. João Balbino e da Sra. Sebastiana Rocha, era viúvo da Sra. Ana Maria Gonçalves Pedreira; deixa os filhos: Silvana Aparecida Balbino; Rosa Maria Aparecida Spadão, casada com o Sr. Dijalma Spadão; João Alexandre Balbino e Leandro Jose Balbino. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Lucia Fischer Galli

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Carlos Fischer e da Sra. Arlinda Fischer, era viúva do Sr. Nelson Francisco Galli, deixa os filhos: Nelson Francisco Galli Filho, casado com a Sra. Rozana Gouto Galli; Luciana Galli e Heloisa Helena Galli, falecida. Deixa netos,bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "08" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.