Conta de luz ficará mais cara em agosto; saiba valor do acréscimo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (25) que a bandeira tarifária para o mês de agosto de 2025 será a vermelha no patamar 2. Com isso, os consumidores pagarão um valor adicional de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, acima do que vinha sendo cobrado nos meses anteriores.

De acordo com a Aneel, o cenário atual de chuvas abaixo da média em várias regiões do país reduziu a geração de energia por hidrelétricas. Com isso, há maior necessidade de acionar termelétricas, que possuem custo mais elevado. Esse aumento no custo de geração impacta diretamente o valor cobrado nas contas de energia.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa mensalmente os custos variáveis de produção de energia no Brasil. A bandeira vermelha, especialmente no patamar 2, indica maior pressão sobre o sistema elétrico e uso de fontes mais caras de geração.

Dicas para reduzir o consumo de energia