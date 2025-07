Líderes de comunidades de Piracicaba avaliam regularização

Apesar das dúvidas, os moradores estão ansiosos e seguem na expectativa. “Desde que a mudança seja para a melhoria de todos que ali habitam será bem-vinda. Ainda não temos muita informação, mas esperamos que seja rápido”, conta a líder comunitária do Pereirinha, Tamires Fernandes dos Santos.

Ela conta que, em sua comunidade, há um misto de incertezas e felicidade com a perspectiva de ter a posse do terreno e de melhorias na comunidade. “Houve uma luz no fim do túnel. A esperança de mudança de moradia digna para todos, mas creio também que tem bastante dúvida porque é tudo novo para nós aqui”, declara.

Tamires, que mora há oito anos no Pereirinha, revela que situações como falta de iluminação adequada nas vias públicas e o esgoto a céu aberto são algumas demandas que os moradores querem que sejam resolvidas.