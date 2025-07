Entenda como será a regularização de moradias em comunidades

Na zona rural, todos os parcelamentos dentro do marco legal foram devidamente notificados (tanto os donos das matrículas, como os moradores) para que procurem a Prefeitura e deem entrada no processo de regularização fundiária, oferecendo o apoio e orientações necessárias. De um total de 210 de parcelamentos irregulares na zona rural, 98 estão dentro do marco legal e passíveis de regularização, enquanto, 71 estão fora do marco. Destacam-se ainda, os parcelamentos localizados em área urbana, como por exemplo, Santana, Santa Olímpia, Cepat Taquaral, Colinas de Santa Isabel, que ainda serão notificados.

Importante destacar, que desde a entrada em vigor na Lei Complementar nº 404/2019 de regularização fundiária (a qual já foi revogada pela atual gestão), nenhum núcleo foi regularizado na zona rural.

Na nova Lei Municipal de Regularização Fundiária (Lei Complementar nº 468/25), construída em diálogo com o Ministério Público e os Cartórios de Registro de Imóveis, aprovada pelo Conselho da Cidade, e devidamente aprovada pela Câmara Municipal de Piracicaba, foram incluídas algumas novidades visando desburocratizar a REURB, como exemplo: a regularização fundiária do parcelamento ilegal, irregular ou clandestino do solo ser realizada por meio dos instrumentos jurídicos de: desmembramento, de loteamento, de loteamento de acesso controlado ou de condomínio de lotes; a possibilidade de obtenção da aprovação antecipada da regularização, com emissão do Certificado de Regularização Fundiária (CRF), mediante a apresentação de Termo de Compromisso de Obras (antes era exigida carta de fiança bancária ou seguro-garantia);