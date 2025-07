Fibromialgia passa a ser considerada deficiência em todo o Brasil

Uma mudança histórica na legislação brasileira reconhece a fibromialgia como condição que pode ser enquadrada como deficiência (PcD). A Lei nº 15.176/2025 foi sancionada sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 23 de julho, e publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte.

Apesar de a síndrome atingir pessoas de todas as idades, incluindo crianças, adolescentes e idosos, ela é mais comum em mulheres, principalmente entre os 30 e 60 anos. Em cada 10 pacientes com fibromialgia, sete a nove são do sexo feminino. Não se sabe a razão porque isto acontece e não parece haver relação com hormônios femininos, pois a doença afeta mulheres tanto antes quanto depois da menopausa.

Direitos garantidos

Com essa norma, pessoas diagnosticadas com fibromialgia poderão acessar diversos direitos ligados às políticas de inclusão às quais PcDs têm direito, incluindo cotistas em concursos públicos, isenção do IPI na compra de veículos,

além de favorecimentos em programas sociais e de atendimento prioritário.