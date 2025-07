Notas de falecimentos | 25/07/2025

Sr. Benedicto das Neves Galvão Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Antonio Galvão e da Sra. Benedicta das Neves, era viúvo da Sra. Elza da Conceição Medeiros Galvão; deixa os filhos: Roseli Aparecida Galvão, casada com o Sr. Divan Antonio de Sá Tavares; Maria Roseli das Neves Galvão e Antonio Roberto Galvão, casado com a Sra. Juliana Maria Tietz Lopes Galvão. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Benedita Malvina dos Santos Americo Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Jose dos Santos e da Sra. Josefina Maria dos Santos, era viúva do Sr. Tercilio Americo; deixa os filhos: Marqueciana de Jesus Americo; Tercilio de Jesus Americo; Teresa Adriano Americo; Edenilson Americo e Cicero Pereira de Souza. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Matiussi Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Augusto Matiussi e da Sra. Martara Tomazini Matiussi, era casado com a Sra. Ercilia Franco Matiussi; deixa a filha: Adriana Franco Matiussi Gonçalves. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório Memorial Parque Jaraguá, para o Cemitério da Lapa da cidade de São Paulo/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Claudio Polycarpo

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Benedito Batista Polycarpo e da Sra. Francisca de Almeida, era viúvo da Sra. Aparecida de Lourdes Silva Polycarpo; deixa a filha: Ana Claudia Polycarpo, casada com o Sr. Rafael Marques de Traque. Deixa a neta Morgana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 09h00 do Velório Municipal da cidade de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Edson Balbino da Silva

Faleceu dia 24/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casado com Sra. Maria Aurea Gomes Balbino. Era filho do Sr. Salustiano Balbino da Silva e da Sra. Carmelita Rosalino da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Eliton Gomes Balbino casado com Fernanda Costa Balbino, Elisangela Balbino de Souza casada com Vanderlino Gonçalves de Souza. Deixa a neta: Amanda Balbino de Souza. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 24/07/2025 na Sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 15:00hs até as 18:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Isabel Cristina Zovico Sotana

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha dos finados Sr. Armando Zovico e da Sra. Guiomar Medeiros Zovico, era casada com o Sr. Jose Novais da Silva; deixa os filhos: Sr. Emerson Sotana; Sr. Danilo Zovico Sotana, casado com a Sra. Camilia de Araujo Sotana; Sr. Cristiano Rodrigo Zovico Sotana; Sr. Gabriel Adriano Zovico Sotana; Sra. Beatriz Zovico Sotana; Sr. Mario Antonio Zovico Sotana; Sr. Alessandro Zovico Sotana, falecido; Sr. Hernandes Sotana, falecido. Deixando os netos: Nicolas, Enzo, Valentina, Laura, Davi, Lorena, Lorenzo, Brenda, Maria Clara, Pablo, Nicolly, Lucas e Gabriele. Deixando também irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.