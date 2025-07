XV tem semana cheia de treinos de olho no Rio Branco

No último fim de semana, a equipe zebrada superou o São Bento por 2 a 1 no Barão de Serra Negra, mesmo atuando com um jogador a menos desde os 18 minutos do primeiro tempo. A vitória reforça a solidez da equipe e sua notável capacidade de superação.

O XV de Piracicaba vive um excelente momento na Copa Paulista, ostentando uma das melhores campanhas da primeira fase. Com impressionantes 77% de aproveitamento e 14 pontos conquistados em seis jogos, o Nhô Quim ocupa a liderança isolada do Grupo 3 e está muito perto de carimbar sua vaga para a segunda fase da competição. Apenas o São José, no Grupo 4, com 16 pontos (88%), tem desempenho superior.

O elenco do Alvinegro Piracicabano teve uma semana completa de treinos antes de voltar a campo pela Copa Paulista Sicredi. O próximo compromisso do Nhô Quim será no sábado, dia 26, contra o Rio Branco, às 15h, no Estádio Décio Vitta, em Americana.

O técnico Moisés Egert analisou a vitória contra o São Bento com otimismo: "Foi um jogo atípico. Jogar com um a menos sempre é difícil. Nós conseguimos, principalmente no primeiro tempo, igualar a inferioridade numérica com várias coisas, como mobilidade, intensidade, entrega, e assim fizemos os gols. Foi um dia especial, de um triunfo muito importante, e todos estão de parabéns. É o que eu digo em relação à leitura e entendimento do que a partida pede", declarou o treinador.

Olho na classificação

Pensando no próximo adversário, o XVzão pode garantir a classificação matemática para o mata-mata da Copa Paulista em caso de vitória sobre o Rio Branco e uma combinação de resultados favoráveis em outros jogos do grupo.