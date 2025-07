Notas de falecimentos | 24/07/2025

Sra. Carolina Alves Bueno

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Antonio de Sousa e da Sra. Umbelina Alves, era viúva do Sr. Durvalino Bueno; deixa os filhos: Sr. Agamenon Bueno de Souza, casado com a Sra. Maria Cristina Marcoso Bueno; Sr. Amilton de Souza Bueno, casado com a Sra. Evanir Delmond Bueno e Sra. Elza Bueno de Moraes, casada com o Sr. Edevarde Berteli de Moraes. Deixa os netos: Liz Mary, Jaqueline, George, Damaris, Kellen, Rafael, Agamenon Filho e Mariana; os bisnetos: Benjamin, Sofia, Isabela, Heitor, Benicio, Catarina, Theo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Elza Aparecida Bendessoli Tomazini

Faleceu dia 22/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era viúva do Sr. Jose Dirceu Tomazini. Era filha do Sr. Fortunato Bendessoli e da Sra. Maria Bianchini Bendessoli, falecidos. Deixa os filhos: Jose Sydinei Thomazini casado com Marta Regina Davanzo Thomazini, Silvana Aparecida Thomazini Lavoranti casada com Osmir Jose Lavoranti e Silvia Regina Thomazini Mula Barbosa casada com Ademir Mula Barbosa. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/07/2025 as 16:00 hs, saindo a urna mortuária da Saudade Sala - 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Emerson de Jesus Maciel

Faleceu dia 21/07/2025 na cidade de Araras, aos 46 anos de idade. Era filho do Sr. Laerte de Jesus Maciel e da Sra. Maria Helena Alves Maciel, falecidos. Deixa os filhos: Jhonata, Keven, Walisson, Emerson, Kaua, Kaique, Rayane. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/07/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.