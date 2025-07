Morango do Amor: saiba porque doce virou febre no Brasil

Sim, estamos falando dele: o Morango do Amor, que virou a nova febre nacional — tanto nas redes sociais quanto nas feiras, docerias e festas.

Se você abriu o Instagram nas últimas semanas, provavelmente já se deparou com um morango coberto por uma calda brilhante, vermelha e crocante, sendo saboreado por alguma celebridade.

O sucesso do doce está em sua combinação simples, mas infalível: morango fresco, calda de açúcar caramelizado e um toque ácido e doce na medida certa. Visualmente atraente, o doce remete à tradicional maçã do amor, mas com o bônus de ser mais delicado, fácil de comer e... mais fotogênico — o que explica parte de sua fama nas redes.

Segundo especialistas em confeitaria, o morango, por ser uma fruta naturalmente ácida, contrasta perfeitamente com a doçura da calda caramelizada, criando uma explosão de sabor que agrada a todos os paladares.

Celebridades também se renderam