Agosto terá a 36ª edição das 100 Milhas no ECPA em Piracicaba

E um dos pilotos que participava ativamente dessas corridas celebra essa época com a realização das 100 Milhas Piracicaba, que neste ano chega a sua 36ª edição. A prova será disputada no dia 24 de agosto, no autódromo do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), de propriedade do saudosista piloto Benedito Giannetti Junior.

“São 36 anos relembrando uma época em que, como não existiam autódromo no Brasil, as corridas eram disputadas nas ruas das cidades. Isso é impensável nos dias de hoje, mas a ideia se mantém viva e celebramos aqueles antigos acontecimentos com uma corrida festiva em que vale mais participar do que vencer”, afirmou o piloto que já conquistou a prova por 10 vezes.

A corrida é disputada por carros de turismo e gaiolas tubulares que formam um único grid, largando lado a lado, mas separados por categorias, num circuito de 2.100 metros do ECPA, e em um traçado cheio de curvas sinuosas, trechos que alteram altas e baixas velocidades, exigindo muita técnica e perícia dos pilotos. A prova se desenvolve por 78 voltas, totalizando um percurso de pouco mais de 163 quilômetros.

Um dos marcos do automobilismo nacional, a 100 Milhas Piracicaba faz parte do calendário oficial do município e surgiu nos anos de 1960, com uma corrida de kart pelas ruas da cidade, quando contava com a presença de nome como José Carlos Pace e Emerson Fittipaldi.