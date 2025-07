Notas de falecimentos | 23/07/2025

Sr. Andre Barbosa Sena de Oliveira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. Almerindo Barbosa Sena de Oliveira e da Sra. Maria Jose Nunes de Oliveira, era casado com a Sra. Simone Renata Marçal; deixa os filhos: Andre Luiz Marçal de Oliveira, casado com a Sra. Helen Cristina; Silene Fernanda Marçal de Oliveira, casada com o Sr. Leonardo Henrique Costa Camargo; Lucas Henrique Marçal de Oliveira; Ana Beatriz Marçal de Oliveira e Ana Julia Marçal de Oliveira. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. André Ricardo Poli

Faleceu dia 21/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 45 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Beatriz Nalin Poli. Era filho do Sr. Jose Luiz Poli - falecido e da Sra. Maria de Fatima Franzol Poli. Deixa a filha: Betina Nalin Poli. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/07/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Ayako Kanno

Faleceu dia 22/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Kazuo Kanno. Era filha do Sr. Hidro Sakamoto e da Sra. Akri Sakamoto. Deixa os filhos: Emília Massae Kanno, Ricardo Mitsuru Kanno, Claudio Satoshi Kanno casado com Mitiyo Kanno. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/07/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque Ressurreição – Sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.