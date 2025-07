Piracicabanos são destaque no Campeonato Paulista de Muay Thai

Piracicaba foi o palco do Campeonato Paulista de Muay Thai no último sábado (19), um evento que reuniu 232 atletas de 64 equipes de 56 cidades, totalizando mais de 130 lutas de diversas categorias.

Os grandes campeões que levaram o ouro para Piracicaba foram: Anastacia Lopes, Eloisy Christofoletti, Fabrício Martins, Guilherme Piccoli, Melina Barbosa, Paulo Costa, Thalys Souza, Victor Hugo Souza, Vitória Alleoni, Ivan Santos, João Victor Santos e Vinícius Mascarenha.

Além dos campeões, o Centro de Treinamento também celebrou as conquistas de Anne Caroline e Nicholas Diniz, que garantiram a medalha de prata, e de Vitor Luiz Vaz e Matheus Salomão, que subiram ao pódio com o bronze. As conquistas dos competidores levaram a academia a conquistar o título geral do Paulista, pela primeira vez da história.

Em contato com o Jornal de Piracicaba, o proprietário do CT piracicabano e presidente da Federação Paulista de Muay Thai, Lukas Bueno, comentou sobre a preparação para o torneio: “A rotina de treinos é bem intensa, mas todos eles não vivem da luta, tem que trabalhar, estudar então vamos nos adaptando e o resultado veio, ficamos em primeiro na categoria geral pela primeira vez na nossa história”.