Moisés Egert critica arbitragem em vitória do XV sobre São Bento

O XV de Piracicaba iniciou a preparação para enfrentar o Rio Branco no próximo sábado (26), fora de casa, pela sétima rodada da Copa Paulista Sicredi. O Nhô Quim quer se manter na liderança do Grupo 3, buscando a vitória sobre o time de Americana.

VEJA MAIS:



Com 14 pontos conquistados, o XVzão é líder, após vencer o São Bento, na última sexta-feira (18), por 2 a 1, no Barão da Serra Negra. O confronto teve polêmicas de arbitragem com a expulsão de Almir Luan, zagueiro do Nhô Quim, aos 16 minutos, por entrada forte em Léo Príncipe.

Erros de arbitragem contra o São Bento