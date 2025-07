Notas de falecimentos - 20/07/2025

Sra. Alzira Fedrigo Siviero

Faleceu dia 19/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Alcides Siviero. Era filha do Sr. Braz Jose Fedrigo e da Sra. Rosa Bassinello, falecidos. Deixa os filhos: Vilson Aparecido Siviero casado com Rute Berto Siviero, Marlene Siviero Martinez, Jones Cesar Siviero casado com Valquiria Ducatti Siviero e Rudnei Siviero casado com Adriana Romero Siviero. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/07/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Sergio Bonassa

Faleceu anteontem, na cidade de Salto/SP, contava 67 anos, filho dos finados Sr. João Octavio Bonassa e da Sra. Veronica Lopes Bonassa. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Cicera Laura Rodrigues

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha da Sra. Laura Maria da Conceição, falecida, era casada com o Sr. Antonio Luiz Rodrigues; deixa os filhos: Antonio Marcos Rodrigues; Arnaldo Rodrigues e Alexandre Luiz Rodrigues, casado com a Sra. Lilian Cristiane de Souza Rodrigues. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 13h00 às 17h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.