XV vence o São Bento e pega o Rio Branco no próximo sábado (26)

O XV de Piracicaba conquistou uma importante vitória por 2 a 1 sobre o São Bento na última sexta-feira (18), no Barão da Serra Negra, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Paulista. Com o resultado, o Alvinegro Piracicabano permanece na liderança da chave, agora com 14 pontos. Pelo lado do XV, o goleiro Carlão sofreu uma lesão de última hora, abrindo espaço para o jovem Pedro Gaiotti reassumir a meta quinzista.

Como foi o jogo

A partida começou bastante acirrada. No entanto, aos 16 minutos, o São Bento ficou com um a menos: o defensor Almir Luan foi expulso após uma entrada forte em Léo Príncipe. Mesmo com a vantagem numérica, foi o time piracicabano que se lançou ao ataque e abriu o placar aos 41 minutos, com João Victor. Após uma virada de jogo, o lateral invadiu a área adversária e bateu cruzado, marcando um belo gol.

No lance seguinte, aos 43 minutos, o XV ampliou. Após um lançamento para a área do Bentão, a defesa sorocabana vacilou, e a bola sobrou para David Ribeiro, que dividiu com o goleiro Zé Rafael e fez o segundo gol do Alvinegro Piracicabano.