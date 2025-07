Mudança sustentável no estilo de vida é a solução, diz PhD

A alternativa mais segura e eficaz para o emagrecimento com saúde continua sendo aquela que muitos evitam por exigir constância e comprometimento: a mudança sustentável no estilo de vida, conduzida com acompanhamento profissional qualificado. Essa é a opinião do piracicabano Sérgio Camarda, PhD em Ciências da Saúde e especialista em fisiologia do exercício.

“Ao longo da minha trajetória como fisiologista do exercício, constatei que os melhores resultados vêm da integração entre alimentação equilibrada, atividade física orientada e práticas baseadas nos conceitos wellness, que promovem o equilíbrio entre corpo, mente e bem-estar emocional. Essa abordagem não apenas gera perda de peso duradoura, mas transforma a saúde de forma global e consistente”, explicou.

Para o professor Camarda, nos dias de hoje, é compreensível o desejo de emagrecer rapidamente, “pois vivemos em uma sociedade que valoriza excessivamente a imagem e anseia por resultados imediatos”. No entanto, afirma, a saúde não pode ser colocada em segundo plano.