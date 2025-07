‘Febre’ no mercado, canetas emagrecedoras podem oferecer riscos

Nos últimos anos, as chamadas “canetas emagrecedoras” ganharam destaque entre pessoas que desejam perder peso de forma rápida devido à eficácia notada em alguns pacientes que fizeram uso desse medicamento. O tratamento é por meio de aplicações de injeções subcutâneas, que atuam no controle do apetite e na regulação da glicose. Apesar de parecerem uma “solução milagrosa”, seu uso requer atenção, orientação médica e responsabilidade, afirmam os especialistas.

As canetas emagrecedoras, como a semaglutida (comercializada como Ozempic, Wegovy) e a liraglutida (Saxenda), são originalmente indicadas para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Elas imitam um hormônio chamado GLP-1, que ajuda a controlar a saciedade, o apetite e os níveis de açúcar no sangue.

Um grande problema, no entanto, é a crescente automedicação, que pode trazer sérios riscos à saúde. Esse uso indiscriminado fez com que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibisse neste ano a venda sem a prescrição médica.