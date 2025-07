‘Entregaremos resultados muito positivos para a população’ 

Sobre o atendimento com médicos especialistas: como a Prefeitura tem atuado para agilizar esse tipo de consulta? Quais as especialidades com maior demanda? Estamos adotando a mesma estratégia para as consultas com especialistas. Temos realizado diversos mutirões com o objetivo de primeiro zerar as filas e, depois, atender de forma contínua as demandas rotineiras da rede — seja por meio de nossos próprios servidores ou por parcerias. Para isso, aumentamos significativamente o número de atendimentos e continuamos trabalhando com esse foco.

A Prefeitura precisou interditar as USFs Paineiras e IAA por problemas estruturais. Já estão definidos os locais onde essas unidades serão reinstaladas? Como mencionei anteriormente, enfrentamos diversos problemas estruturais, inclusive nos prédios das unidades, o que nos levou à decisão de interditar as USFs Paineiras e IAA. São problemas antigos, e as condições em que essas unidades operavam colocavam em risco tanto a população quanto os servidores. Fizemos o redirecionamento das equipes para que não houvesse prejuízo no atendimento, e estamos buscando imóveis adequados. No caso da USF IAA, ainda estamos à procura de um local que atenda às exigências. Já para a USF Paineiras, a equipe da Atenção Básica encontrou um imóvel apropriado, que permitirá, inclusive, a ampliação da estrutura, e o processo de locação está em andamento. Estamos empenhados na captação de recursos para garantir melhorias nas Unidades de Saúde da Família e também nas Unidades Básicas de Saúde — tanto estruturais quanto operacionais — para melhor atender nossos pacientes. Nossa gestão já investe e vai investir muito na saúde e na descentralização do atendimento.

Atualmente, quantas unidades de saúde do município estão em reforma? Essa é uma de nossas prioridades neste ano. Estamos melhorando a estrutura das unidades para oferecer mais conforto e qualidade ao munícipe. Já reformamos e entregamos as seguintes unidades: USF Algodoal, USF Eldorado 2, USF Santa Fé, UBS Planalto, USF Artemis, UBS Cecap, USF Tupi e USF Monte Líbano. Atualmente, temos oito unidades em reforma: USF Mário Dedini 2, USF Kobayat Líbano, USF Cecap, Farmácia Cecap (que será entregue na próxima semana), USF Jaraguá, UBS Piracicamirim, USF Serra Verde e USF São José. Além disso, estamos promovendo melhorias com equipe própria na Clínica dos Olhos e no Centro de Especialidades Médicas (o Postão).