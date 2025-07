Notas de falecimentos | 19/07/2025

Sra. Alice de Oliveira Pinheiro

Faleceu dia 18/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era filha do Sr. Jesulino Olimpio de Oliveira e da Sra. Otacilia Alves de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Rogerio Aparecido Pinheiro, Leandro Aparecido Pinheiro. Deixa 04 netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado para a cidade de Campinas – SP e o sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque das Flores – Campinas / SP, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Alvaro Roberto Santin Martins de Moraes

Faleceu dia 18/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era casado com a Sra. Lana Maria Costa de Moraes. Era filho do Sr. Angelo Martins de Moraes e da Sra. Ignez Santin Martins de Moraes, falecidos. Deixa os filhos: Leandro Roberto de Moraes casado com Viviane Chiquito e Ariane Cristina de Moraes Garcia casada com Ednilson Garcia. Deixa 01 neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/07/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Ana Antonia Candido de Barros

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Jose Candido e da Sra. Ivanirde Maria Candido, era viúva do Sr. Joaquim Alves de Barros; deixa os filhos: Lindinalva Cristiane Rosti de Souza, casada com o Sr. Adilson de Souza; Lincon Cristiano Rosti; Daniela Candido de Barros e Daniel Candido de Barros, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.