Coisas do dia a dia que vão desaparecer em breve

Com o carregamento sem fio já implementado em diversos modelos de celulares e acessórios, espera-se que os cabos físicos percam função. Superfícies que transmitem energia podem abastecer múltiplos dispositivos ao mesmo tempo, sem a necessidade de conexão direta.

Calculadoras tradicionais

A presença de funções matemáticas em celulares e assistentes virtuais reduziu o uso das calculadoras físicas. Aplicativos e comandos de voz já realizam operações com precisão e acessibilidade.

Caixas de pagamento e operadores

O autoatendimento está sendo adotado em supermercados e redes de varejo. Algumas lojas, como as da Amazon Go, eliminaram os caixas completamente. Sensores acompanham as compras dos clientes, que entram e saem das lojas sem precisar passar por atendentes.