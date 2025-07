Moisés Egert revela carências e XV busca reforços no mercado

O XV de Piracicaba finalizou sua preparação para o confronto crucial contra o São Bento, que acontece nesta sexta-feira (18), às 20h, no Estádio Barão da Serra Negra. O duelo, válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Paulista, coloca o Nhô Quim em campo para defender a liderança do Grupo 3, a partida também pode garantir o time na próxima fase da competição, caso haja uma combinação de resultados.

Com a classificação para o mata-mata da competição cada vez mais próxima, a diretoria e a comissão técnica do XV já discutem a chegada de reforços. O objetivo é suprir carências no elenco para as fases decisivas do torneado.

Em coletiva de imprensa, o técnico Moisés Egert expressou satisfação com o desempenho de seus atletas, mas pontuou a necessidade de buscar mais nomes nas próximas semanas. "Hoje não tenho um lateral-direito (reserva) de ofício, e acredito que o ideal é ter cinco zagueiros no elenco, ataulmente tenho quatro", explicou. Egert também mencionou a possibilidade de contratar um centroavante com mais experiência em jogadas aéreas, para complementar os jovens atacantes atuais.

Segundo Moisés Egert, o XV montou seu grupo com uma folha salarial organizada e dentro da realidade financeira do clube. No entanto, reforços pontuais podem ser viabilizados conforme o avanço do torneio. "Alguns mercados estão se encerrando, como a Série D, e estamos monitorando com nosso analista, o Giovani", revelou o técnico, indicando que o clube está atento às oportunidades.