Piracicaba leva 3 medalhas de ouro no 1º dia de competições; Veja

Os 67º Jogos Regionais de Lins começaram animados para Piracicaba, que conquistou 7 medalhas logo no primeiro dia de competições, sendo três delas de ouro. A delegação piracicabana é coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

O primeiro ouro foi conquistado por Mário Leme, atleta de atletismo, que ficou com a primeira colocação no arremesso do martelo com a marca de 49,85 metros e, de quebra, garantiu índice para os Jogos Abertos do Interior. Em seguida, Laura Marcussi levou a dourada nos 100 metros rasos e Marina de Souza Medeiros no lançamento do martelo. Ainda no atletismo, Anny Karoline dos Santos ficou com a prata nos 5.000 metros (índice para os Abertos), Pietra Camargo conquistou o bronze no arremesso de peso, assim como Luana Rocha Carioca nos 400 metros e Maria das Dores Ramos Coelho nos 3.000 metros na marcha atlética.