Cantor sertanejo é condenado a 35 anos de prisão por feminicídio

O cantor sertanejo João Vitor Malachias foi condenado a 35 anos, 10 meses e 14 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato e carbonização do corpo da dentista Bruna Angleri, de 40 anos. Os dois eram ex-namorados à época do crime, ocorrido em setembro de 2023, na cidade de Araras, da Região Metropolitana de Piracicaba.

A sentença condenou João Vitor por feminicídio triplamente qualificado. O juiz Djalma Moreira Gomes Junior destacou diversos agravantes na decisão, incluindo: motivo torpe, meio cruel com recurso que dificultou a defesa da vítima, violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, furto e destruição de cadáver. O pedido da defesa para que o cantor pudesse cumprir a condenação em liberdade foi negado pelo magistrado.

Familiares e amigos de Bruna Angleri se manifestaram em frente ao fórum, clamando por justiça durante o julgamento.

Defesa recorre alegando falhas probatórias

A defesa do cantor afirmou que vai recorrer da decisão, argumentando que as provas apresentadas não são suficientes para a condenação. O advogado Diego Emanuel da Costa, que atua na defesa do cantor, declarou: “A fragilidade probatória se demonstrou nas falhas das provas conduzidas pela Polícia Civil, no contexto técnico, deixando de preservá-las e indeferimento a produção de prova técnica requerida pela defesa, com a nomeação de um perito judicial para analisar aquelas provas”.