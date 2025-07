Notas de falecimentos | 18/07/2025

Sr. José Luiz Moreira da Silva

Faleceu dia 17/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade. Era filho da Sra. Maria Moreira da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Jurandir Ferreira Dantas

Faleceu dia 16/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Dilce Niza Dantas. Era filho do Sr. Abilio Ferreira dos Santos e da Sra. Anita Dantas Santos, falecidos. Deixa os filhos: Eroni Ferreira Dantas, Diomar Ferreira Dantas casado com Sirlei Emilio Dantas, Edimar Ferreira Dantas casado com Maria Vitalina Dantas, Silmar Ferreira Dantas casado com Daniela Dantas, Daniela Emilio Dantas casada com Anderson de Souza. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/07/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária da Residencia na Rua Bartolo Zanin, 60 , Jd Maria Claudia, seguindo para o Cemiterio Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Maria Valdete Oliveira Dias

Faleceu dia 16/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casada com o Sr. Joracy Santana Dias. Era filha do Sr. Waldomiro Antonio de Oliveira (já falecido) e da Sra. Maria Santana de Oliveira. Deixa os filhos: Roselea de Oliveira Dias, Rosimeire de Oliveira Dias casada com Sergio Roberto de Lima Junior, Roberval de Oliveira Dias e Rejane de Oliveira Dias casada com Cicero Jose da Silva Filho. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/07/2025 na cidade de Nova Campina – SP saindo as 08:30hs da residência Sitio São Benedito – Campestre, Rua 01, 13, seguindo em auto fúnebre para a cidade de Nova Campina. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.